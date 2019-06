Diecisiete concejales se despiden de la Corporación avilesina, que se constituirá el sábado

Diecisiete concejales se han despedido este mediodía del Ayuntamiento de Avilés en el Pleno del cierre de mandato. Los ediles salientes han dejado el cargo entre agradecimientos y buenos deseos a quienes representen a los avilesinos en el nuevo mandato que echará a andar el próximo sábado.

En la sesión, que se ha celebrado a mediodía, no han participado Juan Cuesta (edil de Ciudadanos que dejó la Corporación en 2016) ni el representante de Ganemos, Agustín Sánchez.

Han pedido la palabra los concejales no adscritos Francisco Zarracina y Constantino Álvarez; la portavoz de Ciudadanos, Carmen Pérez Soberón; Xune Elipe, edil de Somos; el que fue el portavoz del grupo municipal popular estos últimos cuatro años, Carlos Rodríguez de la Torre, y del grupo socialista, Luis Ramón Fernández Huerga.

"Mi experiencia fue muy positiva, hubo algún problema, pero bueno... Hubo más cosas positivas que negativas. Esta es la Corporación que aprobó el consorcio del albergue de animales y pude casar a mi propio hija", ha destacado Francisco Zarracina.

Constantino Álvarez ha señalado que ha sido "un orgullo y una satisfacción haber representado a los avilesinos durante los últimos 20 años y durante cinco mandatos seguidos". "En lo personal, me voy con cierta dosis de tristeza porque me gustaría compartir este momento con algunas personas que en este momento no están conmigo y que me han dejado en los últimos años", ha concluido su intervención.

Carmen Pérez Soberón continuará en el Pleno, pero aprovechó para hacer balance de estos últimos cuatro años: "Mi irrupción en la política ha supuesto un cambio en la vida personal, profesional y social. No me voy a poner trascendental. El balance es de moderada satisfacción. Hemos sido sinceros, constructivos, críticos y dialogantes. Excepto las actitudes de algunos que no quiero recordar, creo que hemos sido un buen grupo".

Carmen Conde, de IU, ha augurado un mandato complicado para el que pidió "salud, república y mucho feminismo". En asturiano, el edil de Somos Xune Elipe incidió en que "de la calle venimos y a la calle volvemos". "Nos marchamos con la sensación de que no padecemos síndrome de Estocolomo. Las instituciones no nos secuestraron, de la calle venimos y a la calle volvemos. No vamos a vernos agraciados con una puerta giratoria. Volvemos a la precariedad, al paro, a nuestro trabajo de siempre, a la preparación de oposiciones, a la vida del autónomo", expuso.

"Con la misma naturalidad que entramos en la política salimos de ella. Hay que entrar y salir sin hacer ruido", ha señalado el popular Carlos Rodríguez de la Torre.

El socialista Luis Ramón Fernández Huerga, que cambia el salón de plenos por el hemiciclo de la Junta General del Principado, también ha deseado suerte a los que vienen ("A algunos más que a otros") y ha hecho balance de mandato: "El trabajo del grupo socialista ha sido ejemplar durante este mandato dificultoso. La Corporación ha trabajado bien y ha resuelto temas importantes pese a las diferencias propias de la democracia".

La alcaldesa saliente, Mariví Monteserín, ha agradecido al trabajo a los 23 concejales que han participado en la "travesía del mandato" (excluyó a Juan Cuesta, que abandonó en cuestión de meses el Pleno y no entregó el acta). "A todos los que nos vais a dejar, os deseo lo mejor en lo personal y en lo político", ha concluido la socialista para a continuación levantar la última sesión plenaria del mandato 2015-2019.