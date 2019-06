"El apoyo a los empleados de Fertiberia no puede esperar", dicen desde IU

"No entendemos porque no se ha discutido todavía la moción que presentaron los trabajadores de Fertiberia en el Ayuntamiento para pedir el apoyo en sus reivindicaciones para la mejora de las condiciones laborales en la empresa, que se presentó a finales de mayo", sentenció ayer el concejal electo de IU Isaac Frade. Desde la coalición proponen "ya que no se ha llevado a Pleno ordinario o extraordinario", que se convoque entre hoy y mañana una junta de portavoces para lanzar un comunicado oficial desde el Ayuntamiento. "El apoyo a estos trabajadores no puede esperar. Están en negociaciones con la empresa, después de convocar una huelga. Si queremos apoyarles tiene que ser en este momento decisivo", señaló el edil.

Pese a que la empresa no está en territorio gozoniego -está en el concejo de Corvera-, Frade confirma que son muchos los vecinos del concejo que trabajan en la fábrica de abonos. "Muchas familias dependen de esta empresa y ahora están luchando por cosas tan básicas para su seguridad como las horas de descanso necesario o que se cubran las bajas que hay", sostiene el concejal. Además, añade Frade, "todos conocemos la delicada situación que está viviendo la industria de la comarca como para mantenernos al margen".