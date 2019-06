El Principado asegura que se ha entrado en la fase de "ajuste fino" de la posible venta de Alcoa

El consejero de Industria del Principado, Isaac Pola, describió ayer como "fase de ajuste fino" la que centra en estos momentos el trabajo del Ministerio de Industria, los gobiernos de Asturias y Galicia y los representantes de los trabajadores de Alcoa en relación al análisis de las dos ofertas vinculantes que han sido presentadas para comprar las fábricas de aluminio a cuya gestión renunció la multinacional norteamericana. Esas dos ofertas tienen el respaldo respectivo de los fondos de inversión Quantum Capital Partners (alemán) y Parter Capital (suizo). "Esperamos que en los próximos días se puedan concretar los últimos detalles para la formalización de las ofertas definitivas, que deben ser realizada antes del 30 de junio", añadió.

Según Pola, las ofertas que hay sobre la mesa "son complejas y con multitud de matices", lo cual obliga a "profundizar en ellas con máximo detalle" para tratar de llegar al objetivo deseado: mantener la actividad y el empleo en las fábricas afectadas por la decisión de cierre de Alcoa, las de Avilés y La Coruña. "Mi principal preocupación es el futuro de la planta de Avilés, pero entiendo que se puede alcanzar, razonablemente, ese objetivo en ambas; cabría, incluso, la posibilidad de que hubiera ofertas diferentes para cada una", manifestó el Consejero.

Por otra parte, Isaac Pola admitió que el hecho de no contar aún con el Estatuto de Consumidores Electrointensivo "no facilita el proceso (de venta)". No obstante, remarcó a renglón seguido el compromiso "firme" del Ejecutivo de Pedro Sánchez para aprobar "a la mayor brevedad posible" esa herramienta llamada a aliviar la pérdida de competitividad que sufren las industrias electrointensivas como Alcoa, Arcelor, Azsa por los altos costes energéticos que soportan.

Mientras, los representantes de los trabajadores de Alcoa siguen sin verlo claro: "El tiempo se agota y no hay noticias. Queremos tener una reunión con los inversores para saber sus planes y participar en las negociaciones. Exigimos el derecho a decidir sobre nuestro futuro", planteó José Manuel Gómez de la Uz (CC OO), el presidente del comité de fábrica.