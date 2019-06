El chófer del autobús que chocó en la "Y" no debía conducir, según su neurólogo

El conductor del autobús que se empotró contra un pilar de los accesos a la "Y" en Avilés -un accidente que causó cinco muertos y 16 heridos- no debía de conducir de forma profesional en función a su padecimiento de epilepsia, una enfermedad que se resistía a asumir. Así lo afirmó ayer en el juzgado de instrucción número 3 de Avilés el neurólogo del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) que diagnosticó esta enfermedad neuronal a Omar L. M., el chófer, según relató a este diario uno de los abogados de la acusación particular, Gonzalo Botas.

Según el letrado, el facultativo afirmó haber diagnosticado la enfermedad a Omar L. M. en 2015, semanas después de que sufriese su primer y presuntamente último episodio de epilepsia. También que el conductor estaba en seguimiento y a tratamiento por esa dolencia cuando tuvo lugar el accidente, el 3 de septiembre de 2018. Además, siempre según la versión de la acusación particular, el especialista aseguró que había comunicado al chófer que no podía conducir de manera profesional, algo que, supuestamente, le transmitió de forma oral y que al conductor le había costado entender pues no asumía que padecía la enfermedad neuronal.

Este testimonio fue, para el abogado defensor, "lo esperado". "Le están echando a él la culpa. No esperábamos otra cosa", expresó el letrado Víctor Tartiere. Los siguientes en pasar por el juzgado para testificar serán miembros de la empresa que realiza las revisiones médicas de los trabajadores de Alsa y de la mutua que dio el alta al trabajador en febrero de 2016. "Imaginamos que harán lo mismo. Le cargarán la culpa a él", abundó sobre unos testimonios que las acusaciones particulares ya han adelantado que serán "claves" para esclarecer las responsabilidades del suceso.

Omar L. M. declaró el pasado 25 de abril. Si bien su testimonio parece que poco puede ayudar a esclarecer el suceso. Según afirmó en sede judicial su abogado, el chófer afirmó que "no se dio cuenta de lo que pasó, no puede precisar cómo fue el accidente, ni puede dar ningún detalle del mismo". El abogado incidió en la falta de elementos de seguridad tanto en la "Y" como en el pilar contra el que autobús terminó destrozado pasadas las 13.40 horas de aquella jornada negra de comienzos de septiembre. De haber existido, sostuvo, se "hubiese reconducido el vehículo a la carretera y se hubieran evitado muchas de las consecuencias del siniestro".