"La gente que ve arte abstracto lo modifica con su mirada"

Xabier Liz lleva casi 25 años exponiendo sus trabajos. Hoy participa en el proyecto "Avilés desde sus fuentes", que llega gracias a la colaboración de Aguas de Avilés y LA NUEVA ESPAÑA. La actividad se desarrolla hoy a las 19.00 horas en cinco puntos distintos de la ciudad.

- Hace pintura abstracta y ha elegido para su trabajo una fuente icónica como la de San Francisco.

-Es una vuelta de tuerca más. Habrá algo reconocible o muy abstraído. El proceso de trabajo en abstracción es muy diferente al realista. Es más conceptual. Se basa en los propios materiales y en las texturas. Además, mi obra es volumétrica, tiende al 3D y se adapta a cualquier formato. En esta línea, una fuente es un argumento muy interesante porque parte de elementos naturales como la piedra, el agua o el verdín.

- ¿Por qué la eligió?

-Me dieron libertad y me pareció que se trata de un punto histórico en la ciudad. Me interesa que en ella se refleja el paso del tiempo, que se manifiesta por el elemento del agua, que está en constante evolución, como la degradación de los materiales, las caras, los caños... Es, además, un elemento que salvo catástrofe permanecerá ahí varios siglos más.

- Pintará ante el público. ¿Eso le influirá en esa interpretación del caño?

-En ese momento no. Creo que van a ser un fluir más, igual que el agua. La gente que ve la obra la modifica con su mirada. Cada persona la ve de una forma diferente y a cada uno de ellos le causa una emoción diferente.

- ¿Frustra no hacer llegar el sentimiento exacto que usted trata de plasmar en el lienzo?

-Todo lo contrario: enriquece. Una vez acabado el cuadro tu mirada ya es una mirada más, la de cualquier espectador. Si no fuese así los artistas tendríamos nuestras casas llenas de nuestra propia obra. Sería terrorífico.

- También tendrán música en directo mientras trabajan. ¿Le motiva?

-Mucho. Igual que hay músicos que la detestan, yo siempre escucho para trabajar. Jazz, clásica... Me ayuda a concentrarme, así que lo agradezco. Además, siendo con músicos del Conservatorio todavía más divertido. A ver qué tocan. Esto es como cuando se ilustra una novela, que tiene su parte de diversión por ver qué hace la otra persona.