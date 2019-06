"No queremos una solución rápida para quitarnos de en medio", avisa la plantilla

Entre vítores y aplausos fueron recibidos los trabajadores de Alcoa a su llegada a la plaza de España de Oviedo el punto final, ayer, del camino que una parte de la plantilla de la aluminera ha emprendido hacia Madrid.

Algo cansado tras la caminata, que por momentos transcurrió a un ritmo frenético, Agustín García, empleado de la compañía desde hace 17 años, aseguraba que "la etapa ha estado bien, el problema es que llevamos ya mucho tiempo con esta situación y eso ya te afecta psicológicamente. No sabemos lo que va a pasar mañana". A su llegada a la capital asturiana echaba en falta algo más de apoyo por parte de los políticos. Los había, pero tampoco demasiados. "Durante las elecciones sí que venían a apoyarnos, pero parece que ahora son más importantes otras cosas. Qué se lo piensen porque,¿dónde va a ir a parar Asturias sin la industria?", asegura.

A unos metros, otro de los veteranos de la factoría, el avilesino Manuel Gilberto Suárez, apuntaba que "estamos cansados, pero también con mucho ánimo y fuerzas porque queremos que nos den ya una solución y que el aluminio primario siga saliendo de Avilés. Este es el último tirón". Las ofertas que hay ahora sobre la mesa no convencen demasiado a la plantilla de la aluminera. "No sabemos que soluciones nos pueden dar, queremos algo fiable para el futuro de la fábrica", aseguró Suárez.

Con lo que se quedaban los manifestantes era con el fuerte apoyo recibido durante esta primera etapa. Otro de los trabajadores, José Luis González, apuntaba que "nos han dado muchos ánimos; en Posada de Llanera un señor nos regaló unos bollos preñaos. Fue genial, por esa parte estamos contentos y animados". Pero el apoyo no les hace perder de vista el objetivo final. El gijonés Carlos Cuervo, que lleva 12 años en la factoría, señaló: "Lo que no queremos es una solución rápida para quitarnos de en medio. No queremos alguien que venga a aquí para estar dos o tres años y luego echarnos otra vez en la calle". La marcha del aluminio se reanuda hoy a las 8.00 en Mieres, rumbo al Alto de Pajares.