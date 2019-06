Solo uno de cada seis solicitantes logra caseta en la playa de Luanco

El Ayuntamiento de Gozón sorteó ayer las 46 casetas de la playa de Luanco entre los más de 280 solicitantes que querían tener un sitio privilegiado en el paseo para este verano. "Llevamos cuatro años intentando conseguir una y por fin nos ha tocado. Mi marido tiene ceguera total y nos va a facilitar mucho el verano. Era de justicia", sentenció tras el sorteo una de las afortunadas, que consiguió una de las codiciadas casetas, en su caso una de las seis reservadas para personas con discapacidad.

En el salón de Plenos de la Casa Consistorial no pareció haber muchos más agraciados, pero todos conocían a alguien que sí contará con una de las casetas y, como es normal, se alegraban de poder disfrutarlas. La "mano inocente" del sorteo, José Manuel Ferrer, no fue capaz de darse suerte a sí mismo: "No me tocó ni de cerca, ni un número parecido al mío. Pero bueno, creo que encontraremos otro sitio para ir a la playa".

Porque rara es la familia que asume el gasto completo de la caseta, que cuesta 600 euros para toda la temporada estival. De hecho, el año pasado se cambiaron las bases para que todo aquel que reciba la concesión de la estructura no pueda renunciar a ella, para evitar que varias personas vinculadas se apunten al sorteo aumentando así las posibilidades de obtenerla.

Con todo, antes de empezar el sorteo varios asistentes mostraron su preocupación por lo que llaman "mercadeo" de las casetas. "Antes era peor, llegó a haber mil solicitudes; pero de todas formas hay que hacer otra criba más porque hay gente que las realquila", señaló una de las participantes. "Siempre estamos los mismos, porque somos los que de verdad las queremos", añadió otro. Y ahí se lanzó una propuesta para una segunda criba: "Que, por ejemplo, diez casetas sean para empadronados en Gozón".