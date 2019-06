De la Uz, a Reyes Maroto: "Que no se esconda, es el momento de dar la cara por Avilés"

La multinacional Alcoa ultima la venta de las plantas de Avilés y La Coruña al fondo suizo Parter Capital, según ha podido saber LA NUEVA ESPAÑA de fuentes próximas a las negociaciones. Pero el comité de empresa desconoce avances al respecto. Esta mañana, el presidente del comité de empresa, José Manuel Gómez de la Uz, ha animado a la ministra de Industria, Reyes Maroto, a dar las explicaciones oportunas. "Que no se esconda, es el momento de dar la cara por Avilés". Ha asegurado a su vez no tener información de la venta de la planta avilesina al fondo suizo. "Es en la mesa técnica donde se garantiza el futuro de Avilés y no está convocada". De la Uz ha precisado que continuarán adelante con su marcha a pie hacia Madrid, que hoy cumple su segunda etapa.

A las ocho de la mañana los trabajadores de Alcoa de Avilés realizaron un recorrido simbólico por Mieres, hasta el Campus universitario de Barredo. En estos momentos los operarios están camino de Campomanes, donde iniciarán el itinerario hasta el Puerto de Pajares. En esta etapa participan varios afiliados de Comisiones Obreras que en el año 2012 realizaron la marcha minera a Madrid en defensa del sector de la minería del carbón, como demostración de solidaridad y apoyo a los trabajadores de Alcoa. El secretario general de CC OO en Asturias, José Manuel Zapico, ha manifestado a la salida de la marcha: "Queremos una industria con futuro para poder vivir y trabajar. Hoy defendemos Alcoa, pero defendemos Asturias y la industria".