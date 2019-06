Todos los alcaldes de la comarca esperan revalidar hoy el cargo para otro mandato

Salvo sorpresas que no se esperan, todos los alcaldes de la comarca revalidarán hoy el cargo en los plenos de investidura que se celebran en los seis Ayuntamientos. Las sesiones comienzan a las 12.00 horas en todos los consistorios salvo en el de Corvera, donde el pleno de investidura comienza a las 10 de la mañana. Así las cosas, el primer regidor que tomará en sus manos el bastón de mando del mandato 2019-2022 será el socialista Iván Fernández, que revalida la mayoría absoluta en Corvera y aún sale más fortalecido, con cuatro concejales más (14 de 17).

Sin mayoría absoluta, pero con más apoyo, gobernará Avilés los próximos cuatro años la también socialista Mariví Monteserín. No será la única que presentará candidatura a la investidura en la Casa Consistorial de la Plaza de España. También darán el paso la cabeza de lista de Cambia Avilés, Tania González, y la del Partido Popular (PP), Esther Llamazares. No se espera que reciban más apoyos que el de los ediles de sus grupos (cinco y cuatro, respectivamente), puesto que tanto Ciudadanos como Vox no presentarán candidatura propia ni apoyarán otras, según adelantaron sus cabezas de lista. La mesa de edad del primer Pleno del mandato estará compuesta por Javier Vidal (de Ciudadanos y el de mayor de la Corporación, por lo que presidirá la sesión) y por la socialista Raquel Ruiz, que repite como concejala más joven.

Tampoco se esperan vuelcos de última hora en la elección del destinatario del bastón de mando del Ayuntamiento de Castrillón para el que hay previstos dos candidatos, Eloy Alonso (PP) y la actual alcaldesa Yasmina Triguero (IU) que, salvo sorpresas será la elegida. Cuenta con el apoyo de once concejales electos, la mayoría absoluta de la Corporación. Triguero tendrá los votos de IU, el PSOE y Podemos. Las tres fuerzas políticas firmaron el viernes un acuerdo para un gobierno tripartito y el desarrollo de un programa conjunto hasta las próximas elecciones municipales del año 2023, dejando sin opciones de gobierno al PP, el partido más votado en el concejo el 26M.

Fortalecido salió también de los últimos comicios municipales Jorge Suárez, que renovará la Alcaldía de Gozón y lo hará además con mayoría absoluta después de cuatro años de gobierno en minoría. Suárez volverá a tomar el bastón de mando con 10 concejales en el gobierno. PP e IU se quedan en la oposición con tres ediles cada uno, además de la concejala de Vox, Tamara García, que aunque tiene previsto tomar el acta de edil, renunciará próximamente en favor de su tocaya Tamara Fernández.

Los regidores más veteranos de la comarca también aferran sus gobiernos con mayorías absolutas. En el caso del sotobarquense Jaime Menéndez Corrales, la veteranía trasciende al ámbito regional. Con seis representantes en el Pleno, Corrales se convertirá poco después de este mediodía en el Alcalde más veterano del Principado. Accedió al cargo por primera vez en 1991. Su partido, la Candidatura Independiente de Soto del Barco (CISB), consiguió el 26 M seis de los once asientos que conforman la Corporación. Los cambios se producen en el reparto de asientos de la oposición. Desaparecen del Pleno Izquierda Unida y Foro. El PSOE tendrá cuatro concejales y uno el Partido Popular.

Por cuarto mandato consecutivo, Alberto Tirador mantiene el gobierno de Illas para Izquierda Unida. Y por cuarto mandato consecutivo, dirigirá el concejo verde de la comarca con mayoría absoluta. Lo hará con siete de los nueve ediles que conforman la Corporación. Tendrá en la oposición a dos concejales del PP.