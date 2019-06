La "influencer" María Herrejón llena El Llar con una charla sobre la igualdad

"Más que cambiar el mundo, lo que quiero es que mi punto de vista quede claro, y tengo la herramienta de las redes sociales para hacerlo. Todos los amores son buenos, da igual entre quienes sean, y me duele que todavía haya que reivindicarlo. Tampoco deberíamos, a estas alturas, tener que hablar sobre igualdad de género", sentenció ayer la "influencer" María Herrejón (@hersimmar en Instagram), que tuvo un encuentro con los jóvenes corveranos en el Llar de Las Vegas para hablar de la igualdad, un tema muy recurrente en su cuenta. "Hablo de las cosas cotidianas para denunciar las que no me gustan con un poco de humor", añadió.

Una hora antes de que se iniciara el encuentro, en el que estuvo junto a la "youtuber" asturiana Inés Lara, la cola a la entrada del Llar ya bajaba por el parque. Y es que Herrejón cuenta en Instagram con más de medio millón de seguidores. "Estudié marketing y publicidad y tengo un máster, pero decidí enfocar mi carrera por otro lado, no por una agencia de publicidad sino desde las redes", explicó la "instagramer". Y es que antes de acabar la carrera universitaria comenzó a hacer vídeos de humor en la red social "Vine": "Cuando cerró, pasé los vídeos a Instagram y llegó el boom".