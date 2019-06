Iván Fernández (PSOE) se pone al frente de Corvera con una de las mayorías más abultadas de la región

Iván Fernández ha sido proclamado alcalde de Corvera sin oposición, al ser el único candidato presentado en el pleno de investidura. El PSOE consiguió en el concejo una de las mayorías más abultadas de la región, logrando 14 de 17 concejales. Los otros tres ediles se los reparten PP, IU y Somos Corvera. Será el segundo mandato completo de Iván Fernández, después de sustituir en 2014 a José Luis Vega.

Iván Fernández protagonizó una de las anécdotas de la jornada al tener que coger el bastón de mando con una mano, imposibilitado como estaba para hacerlo con las dos. El nuevo Alcalde fue operado de un codo hace apenas 10 días. Se trataba de su segunda intervención en ocho meses, como consecuencia de una caída en bicicleta.

Respaldando al gran valor socialista de Corvera estuvo Adrián Barbón, líder socialista regional, que reconoció que debía corresponder "con el municipio con mayor representación del PSOE en términos absolutos; además, Iván Fernández es nuestro secretario de política municipal, y he de reconocer que también me une a él una buena amistad". Barbón destacó que "la FSA es el primer partido político en el municipalismo asturiano y hoy, salvo algún pacto contra natura, se va a demostrar en las investiduras". Pero el líder del PSOE no pudo dejar de reconocer el pesar que sienten los socialistas por el pacto en Oviedo entre Ciudadanos y PP que dará la Alcaldía al PP: "Siento dolor por Oviedo, porque ha caído en manos del gabinismo de nuevo. Y, sobre todo, porque ha caído en manos del gabinismo por una decisión de Ciudadanos que confirma lo que yo decía en campaña, que Ciudadanos forma parte del bloque de la derecha y que allí donde PP, Foro, Ciudadanos y Vox sumaran iban a gobernar. Iba a ser así por mucho que Ciudadanos se me echara encima por decir cosas como esa", comentó Barbón.