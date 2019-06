Jorge Suárez promete "honradez y esfuerzo" en su primer gobierno con mayoría absoluta

El socialista Jorge Suárez es de nuevo Alcalde de Gozón y tiene por delante cuatro años con mayoría absoluta y diez ediles. En su primer discurso de su segunda etapa como regidor prometió "honestidad, trabajo, honradez y esfuerzo, que son valores de la socialdemocracia que represento". Tomó el bastón de mando de manos de su compañero de partido Silverio Suárez, al ser éste el concejal de más edad, antes de fundirse en un abrazo que reflejaba su alegría. Prudente en las formas, pronunció unas palabras en la que intentó reproducir una conversación con su madre cuando le dijo que quería dedicarse a la actividad política. "Mi madre me dijo: sí, fío, failo, pero no dejes tu trabajo", relató. Y eso le valió a Suárez para reflexionar que no está en la política para vivir de ella.

"Dicen que la mayoría otorga más responsabilidad, pero yo pienso que tengo la misma de defender los intereses de los vecinos", señaló el recién designado Alcalde gozoniego. Tuvo palabras para la oposición a la que pidió propuestas para mejorar el concejo y también un esfuerzo para "evitar la parálisis" en alusión a posibles debates estériles en los años de mandato. El nuevo Alcalde, nada más terminar su alocución se fundió en otro abrazo con su número dos, Arantza Peláez, para celebrar el éxito electoral, no sin antes agradecer el apoyo dado por los vecinos en las últimas elecciones municipales.

Ramón Artime tomó la palabra en nonbre del PP porque así se lo pidió la portavoz, María José Romero Sabourín. El edil popular prometió una oposición implacable. "Seremos más exigentes", señaló Ramón Artime. El PP obtuvo tres concejales, los mismos que IU.

Ana Ruiz Viña, que presentó candidatura a Alcaldesa, solo cosechó los tres votos de la coalición y además de desear suerte al PSOE en su gobierno anunció que su grupo estará vigilante "por si acaso hay algún despiste". Los tres concejales de IU prometieron su cargo por imperativo legal y dos de ellos, Ana Ruiz e Isaac Frade, defendieron sus principios republicanos.

Renuncia de Vox

La única concejala de Vox en el salón de Plenos, Tamara García, juró el cargo "por Gozón, por España y por el Rey", presentó su candidatura, se votó a sí misma y minutos después del Pleno renunció a su acta de concejal. Esa decisión está justificada en motivos laborales, ya que García trabaja en un hospital madrileño. Le sustituirá en el puesto Tamara Fernández. Antes de anunciar su candidatura, también tuvo tiempo para anunciar que su grupo "no tendrá problema para apoyar cualquier propuesta beneficiosa para el concejo".