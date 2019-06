La plantilla de Alcoa, "en la encrucijada", se siente abandonada por el Gobierno

Los trabajadores de Alcoa desconfían de la venta al fondo Parter Capital y se ven en "una encrucijada" porque la "indefinición" del proyecto de los suizos para comprar Alcoa no les asegura que en dos años sigan trabajando en la fábrica de San Balandrán. "Esto es un desastre y nadie da la cara. No entendemos cómo los gobiernos, tanto el central como el autonómico, siguen callados cuando llevan meses diciendo que iban a velar por el futuro de Alcoa. Estamos rotos", protestó el presidente del comité de la fábrica de San Balandrán, José Manuel Gómez de la Uz, tras la asamblea en la que explicó a la plantilla el contenido de las reuniones que se celebraron el viernes en Madrid.

En ellas trascendió la información que adelantó el viernes este periódico: Alcoa ya tenía ultimado un acuerdo para vender a Parter Capital las plantas de Avilés y La Coruña tras descartar a Quantum (supuestamente porque "no cumplía las garantías financieras"). Hay comprador, pero lo que ofrece no convence a los trabajadores. Y es que no recibieron información concreta del proyecto industrial del fondo suizo para que la fábrica tenga futuro a largo plazo. En dos años temen el cierre definitivo. Y es que Parter quiere la fundición y la electrolisis, pero no se compromete a rearrancar las cubas sin un precio eléctrico competitivo. "Estamos peor que el primer día", lamentan los trabajadores.

Alcoa pretende que los representantes sindicales den el visto bueno a la venta antes del viernes próximo. "Ni siquiera sabemos si tienen proyecto industrial, la incertidumbre es muy grande y entendemos que los trabajadores no tienen por qué ratificar la venta, poniéndonos entre la espada y la pared. El Gobierno no aparece y tiene que salir a a la palestra", protestó Alberto Grijalbo, delegado de la USO. El comité sostiene que el Ministerio de Industria tenía previsto convocar la mesa de seguimiento del proceso de venta a principios de esta semana y sigue sin ponerle fecha a quince días de que expire el plazo para culminar la venta o ejecutar los despidos.

"Nunca pensé que íbamos a llegar a este momento. Tendrán que explicarnos por qué esta es la mejor oferta para la fábrica de Avilés. Y Pola (Isaac, consejero de Industria) tendrá que explicarnos también qué fue lo que hizo la oficina para la reindustrialización que se creó en Asturias", protestó De la Uz (CC OO). El comité hizo ayer de nuevo las maletas sin fecha prevista de regreso. Mañana sigue la "marcha del aluminio" y el miércoles está citado por Alcoa de nuevo en Madrid.