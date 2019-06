Aumentan las presiones para que Alcoa considere la venta de la fábrica de Avilés a Quantum

El Gobierno asturiano espera que el fondo de inversión Quantum Capital Partners haga en las próximas horas una "oferta mejorada" para la compra de la empresa Alcoa, según ha informado el consejero de Empleo, Industria y Turismo, Isaac Pola.

En declaraciones a los periodistas antes de participar en la inauguración del VI Foro del Metal, Pola ha abogado por que se debatan todas las ofertas presentadas para decidir cuál es la mejor y así optimizar la solución final. Es por ello que ha insistido en que no se excluya a ninguna oferta a priori.

El Consejero ha subrayado que el mantenimiento de la actividad y del empleo son los factores fundamentales a la hora de optar por alguna de las propuestas de compra de la compañía aluminera.

CC OO ha instado también al Ministerio de Industria a que tenga en cuenta la propuesta del fondo inversor alemán Quantum Capital para la compra de la planta de Alcoa en Avilés. En un comunicado, el sindicato subraya la necesidad de apostar por un "plan industrial serio" que garantice la continuidad de la actividad industrial y del empleo.

A juicio de la central sindical mayoritaria en la aluminera, la única opción que hay encima de la mesa en estos momentos, la del fondo suizo Parter, "al menos para la planta de Avilés, sigue generando demasiadas dudas e incertidumbres".

Visita a instalaciones de Quantum en Europa

Estas declaraciones se producen después de que varios miembros del comité de trabajadores de Alcoa Avilés visitaran ayer una planta de aluminio que Quantum posee en Hannover y reivindican que se tenga en cuenta el proyecto del fondo alemán.

Fuentes de Alcoa han señalado que el fabricante estadounidense de aluminio continúa enfocado "exclusivamente" en la oferta que ha presentado Parter Capital por sus fábricas de Avilés y La Coruña. Según Alcoa, esta oferta es la que ofrece "oportunidades de futuro" para las dos plantas, incluida la posibilidad de recuperar la actividad de la producción de aluminio primario, y garantiza mantener al menos dos años los empleos y las condiciones laborales para los trabajadores.

Movilizaciones

En el ámbito de las movilizaciones, los trabajadores de la fábrica de Alcoa en La Coruña han iniciado un encierro en la Delegación del Gobierno en Galicia, una protesta que, según aseguran, mantendrán hasta que se les "garantice" un proyecto industrial para la planta.

En un comunicado, acusan al Gobierno de "desentenderse de las obligaciones que adquirió" en el proceso del ERE de Alcoa "al no responsabilizarse y dar las garantías a las que se comprometió".

Por ello, los trabajadores aseguran sentirse "abandonados y traicionados" por el Ministerio de Industria, "que en estos momentos tan importantes del final del proceso de venta -señalan ante la oferta del fondo suizo Partner Capital- no solo no aparece, si no que veta a la representación legal de los trabajadores en la reunión de la mesa estatal", indican sobre el encuentro fijado para este martes en Madrid.

El Ministerio de Industria ha convocado a una reunión a Parter Capital y a los gobiernos de Asturias y Galicia para hoy con el objetivo de conocer el proyecto industrial que el fondo suizo tiene para estas dos factorías.

La "marcha del aluminio"

El secretario regional de CC OO, Vicente Andrés, acompañado por el resto de miembros de la Ejecutiva de Comisiones Obreras en Castilla y León, recibirán a los trabajadores que integran "la marcha del aluminio" con motivo de su llegada, esta tarde, a la provincia vallisoletana procedentes de Zamora.

El encuentro tendrá lugar en la localidad de Mota del Marqués, donde Andrés, acompañado también por el delegado provincial de CC OO de Valladolid, Gonzalo Franco, y por el alcalde de Mota, el socialista Gerardo Hernández, recibirán a este colectivo que busca una solución al conflicto de las plantas de Alcoa en Ávilés y La Coruña.

Según ha recordado el sindicado en un comunicado recogido por Europa Press, los trabajadores de la planta de Alcoa en Avilés llegaron este pasado fin de semana a Castilla y León donde permanecerán hasta el próximo sábado antes de llegar a Madrid en una marcha de trece etapas para reivindicar una solución definitiva a su conflicto para mantener la actividad empresarial y sus empleos más allá del 30 de junio, y reivindicar en la "marcha del aluminio" un plan industrial para la planta avilesina

Tras hacer las etapas de La Robla, León, Cimanes de la Vega y Benavente, el lunes salieron de esta localidad hasta Villalpando. Desde esta última localidad zamorana tenían previsto entrar en la provincia de Valladolid, donde tendrán su primera parada en Mota del Marqués. La siguiente jornada partirán de Tordesillas y llegarán a Medina del Campo, lugar de salida para el día 20 ya entrar en Ávila, con una primera escala en Arévalo. El día 21 de junio partirán desde esta localidad hasta Sanchidrián, desde donde partirán al día siguiente hasta Villacastín (Ávila) y, finalmente, dejar la Comunidad el 23 de junio desde San Rafael (Segovia) para llegar a la localidad madrileña de Villalba.

La llegada de los trabajadores a Madrid está prevista el día 24 de este mismo mes, donde llevarán a cabo una manifestación hasta el Ministerio de Industria, para reivindicar su posición y pedirán ser recibidos por su titular. Para facilitar la participación en esa última etapa a las personas interesadas se fletarán autobuses gratuitos desde Avilés.