Miguel Alonso Treceño: "Los aforismos, mejor si son breves; los largos cansan"

"'Consciencia y viceversa' no es un libro para leer del tirón, es para leer uno o dos aforismos y reflexionar sobre ellos", señaló ayer el autor, Miguel Ángel Alonso Treceño, en el Club LA NUEVA ESPAÑA de Avilés. El escritor avilesino recoge en su obra 501 aforismos que salieron de su visión del mundo actual, de la televisión, de la radio. "El género de los aforismos me apasiona. La verdad es que no hay una longitud máxima para un aforismos, pero yo creo que mejor si son breves. Yo cuando veo uno de siete u ocho líneas me canso solo de leerlo. Será porque soy un vago", bromeó el autor, durante su intervención en el acto.

El autor de "Consciencia y vicerversa" explicó el origen de los aforismos. "Creo que el primero fue Heracles, en el siglo V antes de Cristo. Su origen son máximas, sentencias de filósofos sobre temas como la técnica, la medicina o la ciencia, cuando ésta no existía como tal. El primero que los llamó aforismos fue Hipócrates", señaló. Desde entonces, según explicó, han ido evolucionando, pero su sentido es el mismo: "Jugar con las palabras para desarrollar una idea, que generalmente es contradictoria".

Así, pidió a los presentes que leyeran alguno de los aforismos al azar. Muchos de los que salieron tenían su toque de humor, como "Dormir doce horas seguidas, no es algo que me quite el sueño" o "En todos los libros hay una frase que sobra", que es precisamente el aforismo número 501. Pero también otros de su visión de la vida como "Tan malo es ser cruel, como mostrar indiferencia".

El libro cuenta además con tres ilustraciones, creadas por el pintor avilesino Samuel Armas, que estuvo presente en el acto. Alonso Treceño también explicó que cada capitulo va precedido por un aforismo famoso o de autores consagrados. "Seguro que son mejor que los míos", aseguró, entre risas.

