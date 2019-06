Un total de 36 jóvenes participan en tres proyectos municipales de formación para el empleo

Un total de 36 personas participan desde el mes de abril en los tres proyectos puestos en marcha por el Ayuntamiento de Avilés dentro del Programa Operativo de Empleo Juvenil, cofinanciado por el Fondo Social Europeo. Se trata de las acciones formativas denominadas "MetAvilés", "PromocionAvilés" y "E-Commerce", centradas en los sectores del metal, la construcción y la industria; el sector turístico y el comercio electrónico, respectivamente.

Están dirigidos a jóvenes menores de 30 años que encuentran dificultades para su incorporación al mercado laboral, bien por un abandono prematuro del sistema educativo, por no contar con experiencia laboral por no poseer una cualificación profesional específica o porque sus competencias no se ajustan a las demandas laborales.

Del total de participantes, doce personas finalizarán este verano el itinerario denominado "Técnico polivalente en seguridad y manejo de maquinaria y afines", dentro del proyecto "MetAvilés"; otras 12 terminarán el titulado "Operaciones básicas de restaurante y bar", incluido en el proyecto "PromocionAvilés"; y otras 12 concluirán el itinerario "Actividades auxiliares de comercio", dentro del proyecto "E-Commerce".Todas ellas desarrollarán prácticas no laborales en empresas y, además de ser formadas en los respectivos perfiles profesionales, también recibirán un módulo de conocimientos transversales de 30 horas de duración compuesto por Inglés (20 horas), Tecnologías de la Información y la Comunicación (8 horas) e Igualdad de oportunidades (2 horas).