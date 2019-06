Verano saludable en Avilés: más de 4.500 plazas y 31 actividades deportivas

La concejalía de Deportes, a través de la Fundación Deportiva Municipal, trabaja para que los avilesinos de todas las edades disfruten de un verano saludable, repleto de práctica deportiva: calidad de vida a precios asequibles y con propuestas para todos los gustos, en un completo programa con más de 4.500 plazas en las 31 actividades para los meses de julio, agosto y septiembre. Las inscripciones ya se pueden formalizar en las instalaciones deportivas municipales.

La oferta incluye actividades en acuáticas, de sala y cancha y también al aire libre. Y consolida las más novedosas, como la iniciación a Pilates y a yoga, la multiactividad de estiramiento global activo (G.A.S. - CORE), y la multiactividad para corredores. Así como las promovidas por el Consejo Municipal de Infancia y Adolescencia: Multiactividad para adolescentes y jóvenes (de 11 a 16 años) y para niñas y niños (de 6 a 10 años).

Las inscripciones ya se pueden realizar presencialmente las siguientes instalaciones deportivas municipales: Complejo Deportivo Avilés, Complejo Deportivo La Magdalena (cierra en julio y agosto), Complejo Deportivo Los Canapés, Complejo Deportivo La Toba (cerrado del 10 de junio al 21 de julio), Polideportivo de La Luz (cierra en julio y agosto), y Polideportivo de Jardín de Cantos (cierra en julio y agosto).

Para completar la inscripción es necesario estar registrado como usuario de la Fundación Deportiva Municipal, un trámite gratuito que se puede completar en cualquier polideportivo municipal. Seguirá el formato de listas de espera, por lo que no se efectuará ningún pago en el momento de la preinscripción. La FDM comunicará a las personas inscritas si se suspende la actividad al no alcanzar el número mínimo de inscritos, con una antelación de entre 48 y 72 horas al comienzo de cada curso. De no recibir ningún aviso, se considerarán formalmente admitidos y deberán realizar el abono en metálico de la cantidad especificada, para poder acceder a la actividad