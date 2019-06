La xana de la foguera infantil tendrá "los pechos tapados"

La lucha del feminismo tendrá su lugar este año en la tradicional foguera de San Xuan de Trasona. El Ayuntamiento de Corvera construirá la hoguera principal con el diseño del joven creador local David del Rivero, inspirado en la leyenda mitológica de las xana y el Cuélebre, que la mantiene protegida o cautiva. Además del primer premio, dotado con 600 euros, finalmente se ha creado un accésit de 250 euros para los jóvenes Alba Caride y Sergio Rodríguez, cuya propuesta -también en torno a la Xana y el Cuélebre- será construida como foguerina infantil. Eso sí, como el concurso estaba pensado para que las dos hogueras fueran iguales -aunque la infantil sería una miniatura de la principal-, el diseño de Alba Caride y Sergio Rodríguez, en el que se ve a una xana desnuda clavando una daga al Cuélebre, tendrá que sufrir unos cambios. "Se le taparán los senos", explicó Adolfo Camilo Díaz, responsable de Cultura del Ayuntamiento y miembro del jurado, e Iván Fernández, el alcalde, que presentaron los proyectos junto a Alba Caride. "Ya está arreglado", afirmó ella, para añadir: "Estamos un poco apretados de tiempo, pero todo estará listo para el domingo".

Esperan que la hoguera principal quede "espectacular", bajo el título "Non ye non". A la escultura de una xana pensativa reposa al pie del agua, sin miedo, mientras que un cuélebre amenazador corona la foguera, la rodearán siete torres almenadas a diferentes alturas, desde los 3,5 metros hasta los cinco, que también medirá el Cuélebre. "Hemos requerido que todos los materiales sean naturales y biodegradables, por lo que no se puede utilizar poliestileno o plásticos para realizar la estructura", explicó Camilo Díaz.

También señaló la razón de crear el accésit para la "foguerina infantil", que no aparecía en las bases: "Ambos diseños tienen mucha calidad y tratan de la misma temática, así que decidimos construir dos hogueras diferentes, aunque en un principio estaba previsto que fueran iguales, con la infantil de menor tamaño. Es llamativo como los diseñadores solo con la temática 'las xanas', han llegado al mismo lugar sin hablar entre ellos".