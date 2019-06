El compositor Kirby Shaw presenta en Avilés "The Pink Panther Mambo"

El compositor norteamericano Kirby Shaw regresa a Avilés y lo hace por segundo año consecutivo. Se trata de uno de los músicos de mayor prestigio internacional en el mundo de la música coral y del jazz.

El domingo 30 de junio (20.00 horas) ofrece el concierto "The Pink Panther Mambo" en la Casa de Cultura junto a los cantantes del coro de Los Adioses.

El compositor y arreglista estadounidense, que acaba de dirigir un espectáculo en el Carnegie Hall de Nueva York -la sala de música más importante del mundo- es toda una leyenda de la música coral de su país.

Dirigirá en Avilés al pianista César Latorre y al coro de Los Adioses. Y es que Shaw ofrece un curso intensivo en la Escuela de los Adioses, una actividad que es posible gracias a la colaboración de la academia Befriends.

Los arreglos corales de Shaw superan los 3.000, y ha vendido millones de copias de sus trabajos discográficos. Ha colaborado con músicos y formaciones del prestigio de "Manhattan Transfer", Al Jarreau, Mark Murphy, Bobby McFerrin o el recientemente fallecido John Hendriks. Asimismo, es un gran maestro del jazz, virtuoso de la técnica conocida como "scat", un tipo de improvisación vocal.

Una de sus últimas adaptaciones es precisamente "The Pink Panther Mambo", de Henry Mancini, que da el nombre al espectáculo que se podrá disfrutar en el Auditorio de la Casa de Cultura. Completan el repertorio que interpretará el coro los temas "All the cats join in", de Alec Wilder; "Come fly with me", de James van Heusen; "Oye como va", de Tito Puente; "God bless the child", de Billie Holiday, y "Ticket to ride", de Lennon y McCartney.