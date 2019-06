Condenan a 16 meses de cárcel y 3.200 euros de multa al hostelero de Sabugo que ponía alta la música

Dura pena para el hostelero de Sabugo denunciado por poner la música alta en su local. El juzgado de lo Penal número 2 de Avilés ha decretado una condena de 16 meses de prisión y 3.200 euros de multa para el empresario por un delito contra el Medio Ambiente y también le atribuye tres delitos leves de lesiones a los inquilinos de la vivienda situada justo encima del establecimiento, que denunciaron padecer cefaleas e insomnio a causa de las molestias que les causaba el establecimiento. La sentencia no es firme y cabe recurso contra ella.

"Este tipo de condenas por ruidos no son muy habituales. Estamos ante un fallo casi pionero, al menos, en Asturias", afirma la abogada de la acusación particular, Lía Lemos Massó, tras conocer la sentencia.

Además de a los 16 meses de prisión y las multas, el hostelero también ha sido condenado a 18 meses de inhabilitación para regentar establecimientos hosteleros como el que tuvo en Sabugo y multas por importe de más de 3.200 euros. Tampoco podrá regentar un establecimiento hostelero en los próximos 18 meses. Las responsabilidades civiles se concretarán cuando la sentencia sea firme. La Fiscalía había pedido dos años de cárcel y de inhabilitación para el acusado.