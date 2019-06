Cultura prevé recurrir el fin de la comisión de servicios de Galán

El Ayuntamiento de Avilés sopesa recurrir la sentencia que considera ilegal que el director del Conservatorio "Julián Orbón", Carlos Galán, siga el frente del centro educativo en comisión de servicios tras haber agotado el "máximo previsto de dos años". La decisión del Juzgado número 4 de lo contencioso-administrativo de Oviedo responde a un recurso presentado por el sindicato municipal USIPA. El Ayuntamiento tiene de plazo quince días hábiles desde el pasado lunes para recurrir la decisión del juez.

La concejala de Cultura, Yolanda Alonso (PSOE), detalló ayer que Carlos Galán "está legalmente nombrado" después de la celebración de un concurso en 2017, en la que el actual director del Conservatorio obtuvo la mejor calificación y, por lo tanto, pudo mantener su puesto al frente del centro educativo municipal. "Ese concurso fue impugnado y, tras una sentencia firme, se determinó que el nombramiento se hizo legalmente", remarcó la edil de Cultura.

La sentencia deja claro que el director del Conservatorio de Avilés ocupa el puesto en comisión de servicios desde el 1 de septiembre de 2016 hasta la actualidad y, por lo tanto, ha superado "con creces" el plazo de dos años.

El Ayuntamiento, por su parte, entiende que esa comisión de servicios fue anulada y volvió a convocarse en 2017, es decir, a su juicio no finalizaron los dos años establecidos legalmente. Aún hay más, ya que el Ayuntamiento considera que Carlos Galán fue designado por un período de cuatro años a partir de septiembre de 2017, cuando se formalizó el concurso-oposición cuya plaza fue a parar a manos del actual responsable del Julián Orbón.

El portavoz del sindicato municipal USIPA, Manuel Gómez Mendoza, manifestó ayer que la sentencia del juzgado número 4 de Oviedo "no es un hecho único que muestre la mala gestión en materia de personal del Ayuntamiento de Avilés, es gravísimo, porque no se respeta la ley". Mendoza insiste en que el Texto refundido del Estatuto del Empleado Público, en su artículo 81.3, establece la aplicación de la medida de comisión de servicio para el caso de urgente e inaplazable necesidad, "situación que no se da en el caso del director del Conservatorio, y sobre todo en su nombramiento como profesor de piano".

El portavoz sindical declaró además que "el Ayuntamiento no ha convocado la plaza que da origen al nombramiento del director, lo que denota una inactividad intolerable, quizás rayando en una posible prevaricación administrativa". Mendoza apuntó que esa irregularidad "no es única", sino que, desde 2018, "se vienen sucediendo sentencias desfavorables al Ayuntamiento sobre el nombramiento de Galán para ese cargo y para el de profesor y la fundación de Cultura ha hecho caso omiso de los pronunciamientos judiciales, pasándose la justicia por el arco del triunfo".