Las familias de Luanco recogen 400 firmas para exigir un pediatra en la localidad

En apenas unos días, un grupo de familias de Luanco ha conseguido reunir 400 firmas para entregar un escrito en la Consejería de Sanidad en el que exigen un pediatra para el centro de salud de Luanco. "Vamos a esperar unos días más para enviar el documento. Antes de enviar las firmas mantendremos una nueva reunión con el Alcalde. Además, nos hemos puesto en contacto con la Asociación Asturiana de Pediatría y estamos esperando respuesta", señalaba ayer Tanya del Reguero, una de las impulsoras de la recogida de firmas, que se concentró con varias familias más frente al Ayuntamiento de Luanco.

"Llevamos meses con la pediatra de baja y la sustituyen con médicos de cabecera. A nadie se le ocurre que te opere la rodilla un doctor de medicina general. Los pediatras son especialistas, los pequeños tienen sus propias patologías. Puede ser un apaño de un día, pero no se puede estar así meses", sentenció María Argüello, otra madre afectada. "Hay varios bebés que nacieron en abril y a los que todavía no ha visto un pediatra en el centro de salud, es escandaloso", añadió Alejandro Junquera. El hijo de ambos no pudo pasar la revisión del año "en condiciones" porque no la realizó un pediatra.

Calculan que hay en torno a 2.000 niños en el concejo, que tiene una población total de 10.427 personas. "No solo es que no nos pongan un pediatra para sustituir al que debería haber, sino que necesitamos incluso dos", reclamaron.