Cambia Avilés, sobre el fallo del Conservatorio: "Galán no puede ocupar el puesto"

La reciente sentencia judicial que declara ilegal que Carlos Galán siga como director del Conservatorio en comisión de servicios encendió ayer a la oposición. El magistrado que ordenó obrar de este modo lo hace porque entiende que Galán ha "finalizado el plazo máximo legal previsto de dos años" para una comisión de servicios. De hecho, subraya, lo "ha desbordado con creces". "Y entonces nos dice la concejala de Cultura que va a recurrir el fallo. ¿Qué va a pasar en el servicio de Educación ahora? La jefa actual está en el mismo caso que Galán", señaló ayer Llarina González, concejala de Cambia Avilés.

La advertencia de González se sustenta en una sentencia que el Ayuntamiento piensa recurrir. "Esto es un nuevo revés a la gestión de Personal y de Cultura", subrayó la concejala. "Se están haciendo las cosas fatal en el Ayuntamiento", apuntó González, que destacó y aplaudió la gestión "pedagógica y cultural" de Carlos Galán. "No tiene tacha, lo que sí que tiene tacha es lo que señala la sentencia: llegó a la dirección del Conservatorio con una comisión de servicios. Hace tiempo que ya la cumplió", destacó González. "Galán no puede ocupar el puesto porque no se ajusta a la legalidad", concluyó.