Corvera convoca en Trasona la Foguera d'Asturies

La tradición celta será la gran protagonista de la que ha sido bautizada como La Foguera d`Asturies, la noche de San Xuan de Corvera, que cada 23 de junio congrega a miles de personas en el entorno del embalse de Trasona. Este año, más celta que nunca, la fiesta contará con las actuaciones de José Manuel Tejedor, Dixebra y del dúo de música folk L-R.

Declarada Fiesta de Interés Turístico del Principado de Asturias, además de la Noche Celta, el Ayuntamiento de Corvera ha programado para este San Xuan actividades infantiles en las horas previas a la quema de la foguerina infantil y una gran foguera principal a medianoche que no dejará indiferente a nadie. Fieles a la tradición corverana de construir hogueras artísticas de gran espectacularidad, este año ambas piras estarán inspiradas en la leyenda mitológica del cuélebre y la xana, a partir de los bocetos de artistas locales como David del Rivero, autor del diseño de la foguera principal. Ésta consistirá en siete torres almenadas en escalón desde los 5 a los 2,5 metros de altura, que flanqueará una imagen troquelada de 5 metros de altura en la que una xana pensativa reposa al pie del agua, mientras que un cuélebre amenazador corona la foguera presentada con el título "Non es non", en clara alusión contra la violencia de género.

El ambiente festivo en Trasona dará comienzo no obstante ya a las siete de la tarde, en la zona de Las Palmeras, donde el Ayuntamiento ha contratado juegos tradicionales para los más pequeños con el tiru con gomeru como elemento principal, hasta las nueve y cuarto. A esa hora actuará el payaso Tato, que dará paso a la ambientación musical a cargo de la Banda de Gaitas de Corvera. A las diez y cuarto de la noche se encenderá la Foguerina, una estructura de dos torres de 2,25 metros de altura que sostendrán igualmente una imagen troquelada de una xana que en este caso se defiende del abrazo del cuélebre, obra de Alba Caride y Sergio Rodríguez. Seguidamente habrá reparto de chocolate para niños y niñas.

En el escenario principal, a las diez y media, comenzará la Noche Celta con la actuación de L-R, dúo formado por Leticia Baselgas y Rubén Bada quiénes reinterpretan la música tradicional asturiana a través de la fusión de la pandereta y la guitarra eléctrica. A las once y media de la noche habrá un nuevo pasacalles de la Banda de Gaitas de Corvera acompañando el ritual teatral a cargo de la compañía Nun Tris, que dará paso a la quema de la foguera de San Xuan. La Noche Celta continuará con la presentación del disco "Miraes" de José Manuel Tejedor, sobre el escenario entre las doce y media y las dos de la madrugada. El Ayuntamiento de Corvera cerrará la noche con un tercer concierto de Dixebra que dará comienzo a las dos y cuarto y se prolongará hasta las cuatro de la madrugada.