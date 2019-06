El fondo germano propone hacer en La Coruña una "manzana del aluminio"

El fondo de inversión alemán Quantum Capital Partners ha movido ficha en su intento por entrar en el mercado español del aluminio mediante la compra a la multinacional Alcoa de parte de sus instalaciones. La sociedad con sede en Munich envió ayer al Ministerio de Industria y a la dirección española de Alcoa una oferta firme de compra de la fábrica de aluminio de La Coruña que se suma a la entregada hace semanas por la fábrica de Avilés. De este modo Quantum confía en que se reconsidere la decisión, anunciada el martes, de vender ambas factorías al fondo de inversión suizo Parter Capital.

Por parte de Alcoa nada ha cambiado: insiste en que solo hay un comprador posible, que es el fondo inversor suizo Parter, y dos alternativas, aceptar la venta a los helvéticos o aplicar el plan social, que en Avilés supondría el despido de 210 de los 300 trabajadores de San Balandrán y la clausura de las cubas de electrolisis (las que producen aluminio). La multinacional estadounidense rechazó opinar sobre el "supuesto" de que Quantum hubiese mejorado su oferta de compra inicial incluyendo en ella la fábrica de La Coruña y en todo momento dio a entender que el momento de considerar la opción de Quantum "ya ha pasado".

La Ministra de Industria, Reyes Maroto, aseguró que la oferta presentada por el fondo suizo Parter Capital por las plantas de Alcoa en Avilés y La Coruña "cumple con los requisitos exigibles". En una intervención ante los medios, Maroto reseñó que el Ministerio ha analizado todos los proyectos presentados y que, finalmente, ha sido el de Parter el que ha contado con el visto bueno de Alcoa. No obstante, emplazó al jueves, a la reunión de seguimiento de todos los agentes involucrados en el proceso, la decisión de los comités de empresa, "que pueden decidir no apoyar la oferta de Parter y, por el contrario, podrían querer seguir adelante con el plan de prejubilaciones y recolocaciones planteado por Alcoa". Maroto aseveró: "Hemos llegado a donde queríamos llegar, todos deberíamos estar satisfechos de que hoy tengamos un preacuerdo y se cumpla la hoja de ruta a lo que nos comprometimos, que era garantizar un inversor".

Frente a esta decidida defensa de la opción de Parter Capital desde Alcoa y desde el Gobierno, la opción de Quantum -incluso pese a que el fondo alemán se ofrece a comprar también ahora la fábrica gallega- pierde fuelle. Fuentes conocedoras del contenido del documento enviado por Quantum a Alcoa han señalado a LA NUEVA ESPAÑA que su última oferta no tiene ningún tipo de memoria económica. Por tanto, añade el mismo informante, "no explican cómo piensan financiar su plan para La Coruña, además de las insuficiencias de su plan industrial, que ya les descartaron hace unos días".

El consejero de Industria del Principado, Isaac Pola, valoró la ampliación de la oferta de compra de Quantum, ya que a su juicio permitiría "enriquecer" la búsqueda de una solución para las plantas. "No se trata de ninguna posición, sino de una valoración positiva del hecho de que existan ofertas", precisó. Pola no quiso ir más allá opinando qué oferta es mejor y recordó que mañana (por hoy) se reúnen empresa, trabajadores y administraciones para analizar la oferta de Parter y que, por el momento, "no hay nada definitivo" ya que la venta tiene que ser acordada por la mesa de seguimiento y validada por la parte social.

Y mientras se sucedían estos posicionamientos, los comités de empresa de Alcoa de Asturias y Galicia se reunían en Madrid con Alcoa, que les dejó claro que han de elegir entre Parter o el plan social. Al término del encuentro, los responsables sindicales de la fábrica avilesina expresaron dudas sobre la garantía de las condiciones laborales que Parter debe mantener durante 24 meses, ya que el principio de acuerdo puesto ayer sobre la mesa habla de 12 meses. "Ese punto nos han dicho que van a ser revisado", indicaron fuentes sindicales.