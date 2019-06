El hotel canino de Villa ya tiene la licencia para comenzar a construir la instalación

El Ayuntamiento de Corvera otorgará la licencia de obra para la construcción de un hotel canino en la parroquia de Villa. Los vecinos de la zona trataron desde el primer momento de que el proyecto se paralizara "por las molestias que puede ocasionar, por el ruido y los olores", pero según explica el gobierno local, el plan cuenta con los informes jurídicos y técnicos favorables, tanto de la administración local como del Principado, además de amparo del Defensor del Pueblo a instancias de su promotor. "Cuando hay un proyecto que a un gobierno le entusiasma pero incumple la normativa, no se puede informar de manera favorable porque sería prevaricación. Si un proyecto no gusta pero cumple los requisitos que exige la legislación, no se puede informar de manera desfavorable", sentencian desde el PSOE. Y afirman que entiende la reticencia de los vecinos, pero "el Ayuntamiento está obligado a conceder la licencia".

Pese a que se ha dado de paso la obra, este es solo un trámite más en el camino para la apertura del hotel canino, ya que el proyecto aún no dispone de la licencia de actividad. "Llegado el momento, la licencia de actividad requerirá del informe del Principado de Asturias", indica el gobierno.

Desde el Ayuntamiento explican que los vecinos han estado al tanto en todo momento de la situación de los trámites, a través de la asociación de vecinos de la localidad. "No tenemos una normativa que impida la obra por motivos de distancia a otras viviendas, ni por superficie que deba tener la finca para el desarrollo de la actividad solicitada estando obligado por tanto a aplicar el Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas, aprobado por Real Decreto en 1961", señala el comunicado.

Ese reglamento recoge textualmente que será competencia de los alcaldes la concesión de licencias para el ejercicio de las actividades reguladas: "Pese a ello, tener competencia quiere decir que el Alcalde, en función de los informes técnicos, finalmente concede o no la licencia. Tener competencia no quiere decir tener potestad, son términos con diferente significado. El Alcalde es competente para dar algo, pero no a su criterio personal".

El gobierno además recordó que los propios vecinos "tienen la puerta abierta para que pudiesen denunciar la actividad en un futuro. No obstante es probable las decisiones judiciales pudiesen ser contrarias a los intereses de los denunciantes, dado el respaldo que hasta la fecha ha recabado el proyecto, tanto a través de los informes técnicos como del amparo del Defensor del Pueblo".