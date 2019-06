"Las cuentas del Niemeyer no llegaban a tiempo", reconoce Mercedes Álvarez

La exconsejera de Cultura Mercedes Álvarez reconoció ayer en el juicio del "caso Niemeyer" que "las cuentas" de la Fundación que gestiona el centro "nunca se presentaron en plazo" mientras ella la presidió, entre 2008 y 2011. "Me preocupaba porque no llegaban en tiempo y forma (...), en los primeros seis meses (del año), siempre me preocupó", señaló la que fue consejera de Cultura en el último Gobierno de Vicente Álvarez Areces. Álvarez dijo que la contabilidad no era asunto suyo ("Lo que hacía era firmar las cuentas, las presentaba formuladas, no las hacía") e incidió en que "había confianza absoluta en las personas que llevaban este tema". "La contabilidad correspondía al director general (Natalio Grueso) y al secretario (José Luis Rebollo). Tenía confianza absoluta en sus acciones", aseveró.

La exconsejera reconoció también que había "tensiones de tesorería porque no llegaban a tiempo las subvenciones" (de los patronos públicos de la Fundación) y que esto generaba "quejas" por parte de los gestores. Pero negó, en cambio, que hubiese tensiones porque se estuviesen produciendo "más gastos que ingresos". Sobre los problemas económicos afirmó que existía "preocupación porque hubiese ingresos necesarios para cubrir la actividad", pero negó conocer que hubiese acumulada una cuantiosa deuda con Viajes El Corte Inglés. Es más, señaló que no recuerda haber autorizado a José Luis Rebollo a firmar un reconocimiento de deuda con la agencia de viajes en 2011. "No recuerdo" fue la expresión más repetida por la exconsejera de Cultura de Vicente Álvarez Areces durante su testimonio: "Pasó hace mucho tiempo". Tampoco recuerda Mercedes Álvarez haber gestionado un crédito de 500.000 euros con Cajastur, aunque "sí que se habló en el patronato que se iba a pedir".

El fiscal Alejandro Cabaleiro preguntó a la testigo si sabía que hubo problemas para abonar los gastos de inauguración del Centro Niemeyer y si ese acto inaugural fue una imposición del entonces presidente autonómico al ahora procesado Natalio Grueso: "No tengo noticia de lo que usted me está diciendo", respondió. "¿Areces autorizaba de forma directa la gestión de Natalio Grueso?", le preguntó Cabaleiro. "No me dio instrucciones, me dijo que teníamos que trabajar juntos, nada más", obtuvo como respuesta. El acusado José Luis Rebollo sólo lanzó una pregunta a la exconsejera:

-¿Le trasladé mi enfado porque la contabilidad estaba muy desordenada?

-Sí, recuerdo que había malestar por su parte de cómo estaba, sí.

En la sesión de ayer también declaró como testigo un consultor independiente de comunicación (L. R.), exdirectivo de una empresa internacional de comunicación afincado en Francia. Reveló que trabajó para la Fundación del Centro Niemeyer a instancias de Natalio Grueso desde finales de 2010 y durante 2011 y que cobró 30.000 euros para gestionar la comunicación internacional del proyecto, gastos aparte, mediante transferencia bancaria. Su función fue "internacionalizar el Centro Niemeyer desde el punto de vista de la información", para que tuviese eco en medios internacionales. "Tuve que pasearme un poco por Europa (...). Desplazarme aquí (a Asturias) tantas veces hacía que perdiera otros clientes más remuneradores, pero que se hiciera en España un centro cultural de Oscar Niemeyer era algo extraordinario", dijo. El testigo cifró en "unos 16 millones de euros" lo que habría costado en publicidad el eco que tuvo el proyecto avilesino en los medios internacionales.

Sobre la también acusada Judit Pereiro, exmujer de Grueso, dijo que se ocupaba de la "representación institucional del centro, de los invitados y de sus acompañantes" y también desempeñaba tareas "de traducción". Según trascendió en el juicio, su nombre aparece en un viaje Madrid-Niza pagado por el Niemeyer, cuando quien viajó fue la exmujer de Grueso. "No hice ese viaje, si tengo que ir a Niza voy en tren desde Francia", señaló.

La exconsejera Encarnación Rodríguez Cañas no declaró finalmente al renunciar José Luis Rebollo a su testimonio.