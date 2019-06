"Mejor tener una oferta por Alcoa que ninguna", sostiene el consejero de Industria del Principado

"Mejor tener una oferta que ninguna", ha manifestado esta mañana el consejero de Industria del Principado tras la reunión de la mesa de seguimiento del proceso de venta de las plantas de Alcoa de Avilés y La Coruña celebrada ayer en Madrid. Isacc Pola lamenta no haber tenido "una explicación razonada y argumentada" del no a Quantum, que presentó en la madrugada del viernes una oferta por la planta de La Coruña (inicialmente solo había pujado por la de La Coruña). "No fue posible por la postura de Alcoa", ha señalado. Así las cosas, la multinacional estadounidense solo venderá al fondo de inversión Parter Capital, con el que como adelantó LA NUEVA ESPAÑA llegó a un principio de acuerdo hace una semana, y espera el respaldo de la parte social.

Pola ha detallado cómo transcurrió la reunión de ayer de la mesa técnica de seguimiento del proceso de venta de las plantas de Alcoa en La Coruña y Avilés y que está integrada por la propia empresa, las tres administraciones implicadas (el Ministerio de Industria, el Principado y la Xunta) y la representación sindical.

"El Principado expuso su punto de vista. La oferta de Parter era la única admitida por Alcoa. Reclamamos explicaciones de por qué no se había admitido la oferta de Quantum (presentó a las 5.30 horas del viernes oferta también para La Coruña). Reclamamos que se valorara. El planteamiento fue rechazado abiertamente por parte de Alcoa argumentando que la oferta no disponía de suficiente garantía financiera y el plan industrial no tenía la suficiente viabilidad. Reclamamos una explicación adicional y no nos fue dada, Alcoa fue tajante", ha expuesto.

Pola sostiene que el Gobierno autonómico había "examinado las dos ofertas y desde una perspectiva exclusivamente del plan industrial nos parecía más atractivo el planteamiento de Quantum". "Nos faltaba conocer el plan financiero, del que solo tiene conocimiento por cuestiones de confidencialidad la propia Alcoa. Una vez que la multinacional rechazó la oferta de Quantum, solo quedó la de Parter en los términos ya conocidos y por responsabilidad y lealtad institucional aceptamos la oferta de Parter", ha señalado.

La venta a Parter Capital pende solo del visto bueno de los comités de empresa de Avilés y La Coruña. "Queda la parte social para cerrar el proceso, no de la forma que nos hubiera gustado pero mejor tener una oferta que ninguna", ha rematado. La "marcha del aluminio" avanza hacia Madrid y en nueve días expira el plazo. O Parter o la calle.

Estaba previsto que hoy continuasen las reuniones en la mesa de seguimiento, pero finalmente no se va a convocar porque Alcoa y los sindicatos han acordado iniciar "reuniones bilaterales relacionadas con el plan social", según fuentes del Gobierno.

Desde Madrid inciden en que "el Ministerio de Industria ha cumplido con los términos del acuerdo que se alcanzó el 17 de enero firmado por empresa, sindicatos, comunidades autónomas, ayuntamientos y Gobierno". "Esperamos que los contactos bilaterales deriven en una pronta resolución basado en los términos del acuerdo que recogía el mantenimiento del 100% del empleo y las capacidades industriales en ambas plantas", apuntan desde el Ministerio.