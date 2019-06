Una de las menores que sufrieron la difusión de imágenes íntimas: "Se ríen de mí"

"Sufrí acoso escolar. Se ríen de mí. La gente me mira por los pasillos y nadie quiere estar conmigo". Es el testimonio de unas de las chicas del instituto de Luanco cuyas fotos íntimas se difundieron por el centro escolar, ayer durante el juicio al supuesto responsable. Se trata de M. Ch. M., un gijonés de poco más de 18 años. El acusado mantuvo una videollamada con cuatro menores, una de 12 años, en enero del año pasado. En esa charla, les mostró su pene, según el relato del fiscal, y pidió fotos íntimas a cambio de entradas para el Sporting y tabaco. Dos de las menores accedieron a enviarle siete fotos, dos de sus pechos y el resto en ropa interior.

El acusado envió en marzo estas fotos a una quinta menor. Esta chica estudia en el mismo centro que las dos que mandaron las fotos eróticas. Aunque las versiones son contradictorias, las víctimas señalan que fue esta persona quien mostró las fotos en los baños del centro.

"No hubo vídeos, pero sí fotos. La gente me dice que como me he atrevido. Me he quedado sola. Nadie quiere estar conmigo. Los profesores me ayudan porque me ven sola. Se ríen de mí", lamenta esta víctima. Según la acusación, está en tratamiento psicológico ella y sus padres por ansiedad. Su parte médico lo firma el Hospital San Agustín.

"Nos enseñó los genitales por una videollamada. Hicimos una captura de pantalla", prosigue la afectada. "No di permiso para que enseñaran mi foto por ahí", continúa. "M. Ch. M. se las envía a una quinta persona y es ella la que las enseña", finaliza.

Las versiones de las cuatro son difusas. Una de ellas dice que sus imágenes se enviaron al acusado sin su consentimiento. Sin embargo, otra afirmó que no puede ser así porque "posó". Algunas de ellas señalaron a la quinta menor como la responsable de que las fotos se filtraran.

El testimonio de esta a la que supuestamente el acusado pasó las fotos, afirmó conocerle de "ir a partidos del Sporting". También que le envió las fotos. "Mira lo que me pasaron", dijo que afirmó el gijonés. Pero niega que las enseñara en el centro. "Las enseñaron ellas mismas", aseveró.

Prestaron declaración los dos guardias civiles que requisaron el teléfono del acusado. Su testimonio era relevante para conocer si el joven colaboró o no con la justicia. Las versiones de los agentes también difirieron.

El acusado entregó su teléfono a la Benemérita, aunque apagado y sin las claves para acceder a su contenido "por recomendación de su abogado". El primer agente dijo que "estaba un poco perdido, pero no le niego su buena voluntad". "Entregó el teléfono apagado porque se lo dijo su abogado", afirmó. La segunda agente no confirmó esta versión ante la jueza.

Se trató de concretar cómo se produjo el contacto con las menores. Vino primero por redes sociales -Instagram- y de ahí se pasó al Whatsapp. Y se quiso profundizar en si el gijonés era conocedor de la edad de las víctimas. El nick de Instagram de una de las menores va acompañado del número 2002, lo que para la Fiscalía y la acusación es indicativo de la fecha de nacimiento de la joven.

El acusado respondió a las preguntas de la Fiscalía, de la acusación y de su defensa. Durante sus intervenciones, reconoció que recibió las fotos, pero niega que pidiera a cambio entradas para ir a ver al Sporting. Sí que dijo ser seguidor del conjunto rojiblanco.

También dijo desconocer que las niñas fueran menores, a pesar de que una tiene 12 años. "Había muchas voces, no sé cuánta gente había", se defendió. También negó que enseñara su pene: "No sé cómo pudo llegar. No lo enseñé". Ni que pasara las fotos a terceras personas: "No sé cómo pasó".

La Fiscalía y la acusación mantienen la petición de cuatro años de cárcel para el implicado por exhibicionismo y difusión de secretos. También una indemnización de 2.000 euros por cada menor cuyas fotos fueron filtradas. "No es cierto que colaborase. Se jactó. Dijo que una estaba 'gordita'", clamó la acusación.

Su defensa pide la libre absolución al no considerar que no hay revelación de secretos porque fueron las menores las que enviaron las fotos y que no se puede relacionar al acusado con la imagen de los genitales que las niñas capturaron.