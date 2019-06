Parter, el fondo que rechazaban la plantilla y el Principado, comprará la fábrica de Alcoa

La oferta que el fondo suizo Parter Capital Partners presentó sobre las dos fábricas de Alcoa (en Avilés y en La Coruña) es la única "opción posible". Lo dijo ayer Raúl Blanco, secretario general de Industria. Alcoa había firmado un preacuerdo con el fondo suizo este fin de semana pasado y a él se amarró ayer al exigir a los representantes del comité de empresa de Avilés su ratificación. El Principado y la plantilla no estaban del todo convencidos de esta opción y preferían que se estudiara en profundiad la oferta del otro candidato, el grupo alemán Quantum.

"No le dimos la ratificación porque no se la tenemos que dar: ellos (la empresa) negociaron con quienes quieren comprarnos. Nosotros no tuvimos pito que tocar en esa negociación", recalcó José Manuel Gómez de la Uz, el presidente del comité avilesino. "Cuando pedimos tener voz era cuando había más de una opción sobre la mesa: queríamos que nos escucharan, ahora lo tienen decidido", añadió. Este enroque se alargó en las oficinas del Ministerio de Industria durante algo más de tres horas sin visos de un triunfo total. "Nos hemos citado mañana (por hoy) para seguir", anunció Daniel Cuartas, el vicepresidente del comité avilesino.

Solución integral

Blanco ofreció una rueda de prensa al término de la reunión y repitió y volvió a repetir que "sólo hay una opción encima de la mesa". Los trabajadores de Avilés consideraron hasta ayer que había otra: la de los alemanes de Quantum, la que iba a suponer la "creación del primer complejo industrial de reciclaje de aluminio dentro de la Unión Europea", según indicó ayer el grupo en un comunicado. "Lo que se está viendo ahora son los últimos detalles", añadió Blanco, sin especificar a qué se refería. "Somos optimistas y creemos que en los próximos días puede haber una resolución", apuntó el secretario general de Industria. "La oferta de Parter cumple lo que se había comprometido por parte de las administraciones al crear la mesa de seguimiento: 100 por cien del empleo, solución integral para las dos plantas y eso lo valoramos positivamente", añadió Blanco. "En la mesa siempre hemos estado de acuerdo en promover una solución integral para las dos plantas", insistió.

El acuerdo de enero -el que fijó las reglas del juego que concluye el próximo día 30- reflejaba que las ofertas recibidas podían ser por una o por las dos fábricas, por el negocio del aluminio primario o por el reciclado (Alcoa había reorganizado su negocio hace tiempo convirtiendo una sola empresa en dos). Lo que sí que era condición "sine qua non" era el mantenimiento del empleo, de todo el empleo. En Avilés, Quantum lo garantizaba desde el principio y por eso había conseguido el beneplácito de la plantilla y, al tiempo, del Gobierno del Principado. De hecho, Isaac Pola había pedido ayer por la mañana que se estudiase la oferta de los alemanes. Cuando por la tarde, Alcoa comunicó que se quedaba con Parter, el director general de Industria, Manuel Monterrey, reclamó que se detallen los motivos por los que se desecha la oferta mejor para Avilés (según la plantilla). Uno de los principales, según ha sabido este periódico, tiene que ver con la forma de pago de los 20 millones de euros que Alcoa se ha comprometido a aportar para hacer el rearranque de las factorías, ahora, en "standby".

El consejero de Economía y de Industria de la Xunta de Galicia, Francisco Conde López, por su parte confirmó que "la solución es parcial porque sólo garantiza el empleo por dos años". Gómez de la Uz manifestó su temor de que, si no se reducen los precios eléctricos industriales, se lleve a cabo en un futuro una reconversión en las plantas, es decir, que esta lucha que comenzó en el mes de octubre, cuando la multinacional Alcoa anunció que cerraba Avilés y La Coruña quede en nada.