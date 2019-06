Cariñosa despedida a los concejales Ana Hevia y Miguel Ángel Balbuena

Viernes de fiesta y de despedidas para dos concejales socialistas que abandonan la Corporación. El exresponsable de Participación Ciudadana, Miguel Ángel García Balbuena, y la ya exedil de Deportes, Festejos y Consumo, Ana Hevia, participaron ayer en sendas celebraciones que sirvieron de reconocimiento a su labor y trayectoria en el gobierno avilesino.

"Es algo q no me esperaba y por lo que no tengo palabras suficientes de agradecimiento. Solo espero haber estado a la altura", señaló Ana Hevia, a la que las entidades del tejido asociativo deportivo de Avilés organizaron anoche un acto de despedida, con un centenar de asistentes, en colaboración con la Fundación Deportiva Municipal en el Restaurante San Fernando. "Me llevo la satisfacción de haber trabajado con personas muy involucradas lo que te hace el trabajo mucho más fácil", señaló la socialista, que hace unos días remitió una carta de despedida y de agradecimiento a las entidades deportivas. La remataba así: "Queda en mí la satisfacción de saber que el futuro del deporte en Avilés está garantizado por el esfuerzo y el trabajo que, todos juntos, hemos llevado a cabo en los últimos años. Gracias por ayudar a hacer de nuestra ciudad un lugar donde el deporte es hoy más protagonista que nunca".

Más temprana fue la despedida al concejal de Participación y Cooperación de la anterior Corporación municipal, Miguel Ángel Balbuena. Comenzó a las tres de la tarde en la sala Santa Cecilia y se prolongó hasta las ocho de la tarde. "Ha sido un acto muy efusivo, con asistencia de personas del mundo asociativo y empleados municipales tanto del servicio de Participación Ciudadana como de los Servicios Técnicos. Ha sido una despedida muy agradable", señaló el edil que lidió durante los últimos años con el desbloqueo del albergue de animales, una de las viejas demandas de los avilesinos.

Ana Hevia completó tres mandatos como concejala del PSOE en el Ayuntamiento de Avilés, doce años en los que trabajó en siete áreas diferentes: Festejos, Mercados, Deportes, Igualdad, Nuevas Tecnologías, Consumo y Atención Ciudadana. El edil de Servicios Urbanos y Participación Ciudadana, Miguel Ángel Balbuena, deja la primera línea política tras dos mandatos.