Dolores Carcedo declara que "desconocía el estado de las cuentas del Niemeyer"

La consejera de Hacienda en funciones, Dolores Carcedo, declaró ayer en el juicio del "caso Niemeyer" que "desconocía el estado de las cuentas" de la Fundación, a pesar de formar parte del patronato como representante del Principado hasta apenas un año antes de entrar a formar parte del Gobierno regional. Señaló ante la sala que su papel en el órgano se limitó a "interesarse por cómo estaba la tramitación de la subvención nominativa y la solicitud de un crédito a la tesorería competente". Dichas palabras fueron pronunciadas en una sesión en la que también destacó la declaración del que fuera "número dos" de Natalio Grueso en la Fundación, Joan Picanyol, quién garantizó "al menos haber intentado pagar" todos sus viajes personales y se ofreció a devolver el dinero si "por error" alguno de dichos viajes se abonó a cargo de la caja de la institución.

"No lo recuerdo", fue la frase más repetida por Carcedo durante su declaración. La consejera explicó que fue nombrada como representante del patronato en diciembre de 2010, pero no fue hasta febrero cuando asistió a la primera reunión. Según explicó, en dicho cónclave no se hizo referencia alguna al estado de las cuentas de la Fundación. No obstante, no negó la posibilidad de haber recibido meses después las cuentas en una segunda reunión. "Es posible que las cuentas estuvieran en los documentos, pero no recuerdo haberlas visto", indicó, para justificar su desconocimiento sobre el estado financiero del Niemeyer.

La declaración más larga, de más de hora y media, fue la de Picanyol. El exsubdirector del Niemeyer defendió con vehemencia, a pesar de declarar en calidad de testigo, no haber realizado viajes privados a cargo de la institución. "Se ha creado un relato paralelo a la realidad", indicó, para luego mostrar su disposición a abonar el coste de los viajes personales en caso de que "por error" se hayan "pagado dos o tres" a cargo de la Fundación.

El también conocido por su labor de director artístico del Niemeyer se mostró esquivo a la hora de explicar algunos viajes concretos. "Me pasaba entre 100 y 200 días al año en el avión", señaló, explicando la necesidad de acudir a citas en Nueva York, París o Río de Janeiro para elaborar la programación del centro.

La nómina de testigos del día la completaron el director general del grupo DEX, Francisco Méndez Navia, quien dijo no haber firmado ningún contrato con la Fundación a pesar de que Grueso fue anteriormente administrador de su empresa, y el letrado del Principado, Pedro Isidro Rodríguez, que también dijo desconocer el estado de las cuentas de la Fundación.

Al final de la sesión del juicio, que se reanudará el próximo 10 de julio, la abogada de la acusación particular, a cargo de Foro Asturias, Teresa Domínguez, comunicó a la sala que lleva ya tiempo sin recibir respuesta a los requerimientos realizados a su cliente (el partido político), para que se tenga en cuenta de cara a lo que resta de la vista del juicio.