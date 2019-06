"Jimi" Pérez, en las fiestas de La Arena: "Doy por hecho que habrá pasarela"

"Doy por hecho que ya están tomadas las decisiones, que no habrá marcha atrás y habrá pasarela para unir directamente La Arena y San Juan". El Policía Local de Soto del Barco "Jimi" Pérez fue el encargado de abrir ayer las fiestas de San Juan de La Arena. Lo hizo con un pregón en el que no sólo reivindicó el ansiado paso entre las localidades sotobarquense y murense, también el de otros puentes: el de La Huelga, "que en su origen permitió el acceso entre La Arena y El Castillo" y los puentes festivos, especialmente el de San Juan, "un reclamo turístico único y singular por la quema de un barco en la foguera".

Además de apoyar la histórica reivindicación vecinal de la pasarela, el pregonero también incidió sobre otro asunto de calado social: la toponimia. Y lo hizo nada más empezar. "Durante mi discurso voy a utilizar indistintamente la denominación de San Juan de la Arena o La Arena a secas. Sé que me vais a entender igual por las dos formas y no voy a incurrir en ningún tipo de irregularidad. Nadie exige que se use una u otra, cosa que espero siga siendo así siempre", advirtió el agente.

Como no podía ser de otra manera, Pérez también reconoció el cariño que le tiene a esa fiesta y la relevancia que tiene para él tanto en el plano personal como en el personal. También ensalzó el trabajo y el esfuerzo de la Asociación Cultural Arenesca de Festejos para organizar la celebración, para los que pidió apoyo y reconocimiento. Asimismo, pidió a los presentes responsabilidad en la celebración: "Ya me salió la vena de municipal. Disfrutad con alegría pero con moderación y respeto".