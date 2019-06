"Mejor una oferta que ninguna", dice el Principado sobre Alcoa

"Mejor tener una oferta que ninguna", sentenció ayer el consejero de Industria del Principado, Isaac Pola, tras la reunión de la mesa de seguimiento del proceso de venta de las plantas de Alcoa de Avilés y La Coruña celebrada el jueves en Madrid en la que los gobiernos central y autonómicos acabaron bendiciendo la opción de Parter Capital Group. Isacc Pola lamentó no haber tenido "una explicación razonada y argumentada" del no al fondo alemán Quantum, que presentó a las 5.30 horas del jueves una oferta por la planta de La Coruña (inicialmente solo había pujado por la de Avilés). El documento acabó en saco roto.

"El Principado expuso su punto de vista. La oferta de Parter era la única admitida por Alcoa. Reclamamos explicaciones de por qué no se había admitido la oferta de Quantum y reclamamos que se valorara. El planteamiento fue rechazado abiertamente por parte de Alcoa argumentando que la oferta no disponía de suficiente garantía financiera y el plan industrial no tenía la suficiente viabilidad. Reclamamos una explicación adicional y no nos fue dada, Alcoa fue tajante. Una vez que la multinacional rechazó la oferta de Quantum, solo quedó la de Parter en los términos ya conocidos y por responsabilidad y lealtad institucional la aceptamos", ahondó Pola

Estaba previsto que ayer continuasen las conversaciones en la mesa de seguimiento del proceso de venta. Finalmente no se convocó. Desde el Ministerio de Industria argumentaron que "Alcoa y los sindicatos han acordado iniciar reuniones bilaterales relacionadas con el plan social". "Esperamos que los contactos bilaterales deriven en una pronta resolución basada en los términos del acuerdo que recogía el mantenimiento del 100% del empleo y las capacidades industriales en ambas plantas", señalaron desde el equipo de la Ministra Reyes Maroto.

La plantilla, decepcionada

La suspensión de la reunión en el Ministerio de Industria cayó como un jarro de agua fría en el comité de empresa de la fábrica de San Balandrán y en la plantilla. "Teníamos prevista una reunión, la han anulado y nos convoca Alcoa el lunes. Mucho cuidado que el Gobierno quiera safarse ahora. Por ahora no hay solución y lo saben de sobra", protestó el presidente del comité, José Manuel Gómez de la Uz.

Alcoa pide a los representantes de los trabajadores el visto bueno definitivo para finiquitar la venta de Avilés y La Coruña a los suizos. "Nosotros no tenemos nada que decidir. Alcoa ha vendido, no entendemos el empeño en tengamos que ratificar un acuerdo que desconocemos", añadió el portavoz de la plantilla avilesina. Las movilizaciones siguen, añadió, "y con más motivo que antes". La "marcha del aluminio" afronta hoy la décima etapa tras cubrir la novena entre Arévalo y Sanchidrián con "enfado, decepción y cabreo". "Somos rehenes de las decisiones unilaterales de Alcoa y Parter y nos sentimos abandonados por los políticos", sentenció Damián Manzano (CC OO) tras completar la novena etapa.