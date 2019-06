Carreño avisa de que la finca elegida para la perrera "no cumple"

La alcaldesa de Carreño (concejo incluido en la mancomunidad que va a construir el albergue de animales de la comarca de Avilés), Amelia Fernández, señaló ayer que la finca elegida por la comisión técnica en Tamón no cumple los requisitos que contemplan las bases. "En el Ayuntamiento de Carreño no tenemos conocimiento de las valoraciones que ha realizado la mesa técnica del consorcio sobre las diferentes propuestas que se han presentado. Por tanto, desconocemos el contenido y fundamento de las valoraciones técnicas que se hayan podido realizar sobre las parcelas presentadas", señaló.

"Si las fincas que se valoraron para Carreño se corresponden con dos en el barrio de La Tabla, en la parroquia de Tamón, sobre las que la Fundación Protectora de Animales hace años planificó un proyecto, están en suelo no urbanizable. Es suelo de interés agroganadero-paisajístico, de especial protección de zona de vega y como tal sometido a la normativa urbanística correspondiente", afirmó Fernández.

La Alcaldesa manifestó que no tiene constancia que las fincas cuenten con suministro de agua, como se exige en las bases. "La localización de las fincas, próxima al final de la red de abastecimiento existente en el camino que discurre al norte de las parcelas, no posibilitaría más que la concesión de una acometida de tipo doméstico para la parcela para lo que habría que cruzar el camino. Por tanto, debería preverse el refuerzo de la red existente o la implantación de un depósito particular y diseñarse la correspondiente red de distribución interior. Además si ese tipo de instalaciones debe instalarse en lugares donde los animales albergados no sufran perturbaciones acústicas, no parecen estas parcelas muy adecuadas al estar dentro de una zona delimitada como coto regional de caza", dijo.

El presidente de la asociación de vecinos "San Juan" de Tamón, Manuel Ángel García, coincidió con la Alcaldesa en que la elección de la finca incumple los pliegos técnicos. "No hay red de saneamiento, es necesario ejecutar obras para eliminar el repecho que tiene el terreno y además está próximo a viviendas", apuntó el presidente vecinal, que criticó además que "los vecinos de Tamón tengan que sufrir un problema cuando el único concejo de la zona que está obligado a contar con una perrera por volumen de habitantes es Avilés".