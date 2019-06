Dos heridos leves en accidentes en Valliniello y Doctor Graíño

Dos conductores necesitaron asistencia médica ayer tras haber sufrido dos accidentes de tráfico. En ningún caso hubo que lamentar grandes daños materiales, ni tampoco personales. El primero de los incidentes aconteció a las 10.20 horas en la calle Campo de la Iglesia, en Valliniello. Un conductor de 24 años se salió de la vía con su Ford Fiesta. El varón sufrió una quemadura en el brazo izquierdo puesto que se le disparó el airbag. Dio negativo en alcohol y también en drogas. Ya a las 12.46 horas, se produjo una colisión por alcance en la calle Docto Graíño. En el choque se vieron implicados una Mercedes Vito y un Renault Clio. C. C. C., una vecina de Avilés de 25 años sufrió una herida leve en el hombro. El otro conductor resultó ileso.

Además, la Policía Local cazó a dos conductores borrachos en sendos controles. El primero se realizó en Buenavista. Se detuvo a una conductora por un delito contra la seguridad vial. Dio 0,72 y 0,75 miligramos de alcohol por litro de aire espirado. Esta mujer responde a las iniciales de P. R. F., tiene 34 años y es vecina de Castrillón. Conducía un Seat León. De madrugada, en un control de alcoholemia en la calle Ruiz Gómez se detuvo a F. S. F., vecino de Corvera y de 49 años.