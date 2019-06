Placajes "made in USA" en el Muro de Zaro

Si a Juan Muro de Zaro le hubieran dicho que un día en el campo de Santa Bárbara de Llaranes se iba a jugar a fútbol americano, no se lo habría creído. Unas 360 personas acudieron ayer al recinto para presenciar el duelo entre los Mariners de Gijón y de Vannes, de Francia, en lo que fue un homenaje a Jess y Kelly, dos hermanos de Miranda, que fueron los primeros españoles en jugar en la NFL, la todopoderosa liga estadounidense, en los años veinte y treinta.

Al final, la victoria fue para el conjunto asturiano (24-0). Se trata de un resultado, que sin ser demoledor, sí que evidencia que fueron superiores a los franceses. "Esta victoria se la dedicamos a Jess y a Kelly. Va por ellos", aseguró Enrique Prado, el presidente de los Gijón Mariners.

En las gradas, donde contemplaba de pie y junto a su nieta el partido José Hurlé, se podía palpar la expectación. El abuelo acudió desde Oviedo, donde es fiel seguidor de los Madbulls, el equipo local.

Con inconfundible acento británico, Hurlé vivió antaño en Estados Unidos, donde se aficionó a los New York Yankees, uno de los equipos más conocidos en la actualidad. "Es un deporte que me gusta mucho, siempre que tengo la oportunidad, me acerco a verlo", explicó mientras vibraba con un placaje de los gijoneses.

Como todo buen deporte americano, lo que sucedía sobre el césped del Muro de Zaro era igual de relevante que lo sucedía alrededor. Estaban David Reguero y Aída Bárcena. Los dos jóvenes de Llaranes colaboraban pintando las caras con el verde y el negro de los Gijón Mariners a los aficionados. "No conocemos las reglas ni hemos visto nunca un partido, pero aún así nos está pareciendo entretenido", concretaron.

La puesta en escena procuró ser espectacular. Los franceses saltaron como perros de presa. Y literalmente, porque algunos de sus jugadores simulaban ser un can en el túnel de vestuarios. Más reposada fue la salida de los asturianos. Antes que todos, salieron los árbitros, vestidos igual que los de las películas. Sonaba la "Marcha Imperial" de las películas de "Star Wars". Todo valía para dar ambiente. Después, con todos los protagonistas en el campo, se escucharon los dos himnos nacionales. "El ambiente es muy bueno", afirmó Cristina Laucas.

Según datos de la organización, se citaron unas 360 personas en Llaranes. La cifra tiene mérito como el fútbol americano sigue siendo un deporte ignoto en España. Tanto, que el speaker del partido iba comentando en directo lo que iba sucediendo sobre el césped. También comentaba las reglas. Y, en un esfuerzo por ser todo lo didáctico posible, explicó la equivalencia entre las yardas y los metros. A saber, una yarda son 0,90 metros.

"Creo que la cifra es un éxito, porque nosotros jugamos en Las Mestas y suelen ir a vernos unas 500 personas en los partidos de liga. Llevo toda la mañana en la taquilla y no han venido tantos socios del club, así que mucha de la gente que está aquí es de Avilés", explicó Ricardo Parente, de los Gijón Mariners.

La atmósfera estuvo marcado por el carácter avilesino de la ocasión. No solo por ser el primer partido de este deporte en la ciudad. Sino también porque se rindió un sincero homenaje, en forma de espectáculo deportivo, a Jess y Kelly, dos avilesinos de Miranda, que jugaron la National Football League entre 1929 y 1930. Tiene mérito porque hasta que Alejandro Villanueva lo logró en 2014, nadie entre medias podía decir lo mismo.