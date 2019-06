La plantilla de Alcoa urge reunirse con Parter: "Hay asuntos que resolver"

A una semana de que finalice el plazo para finiquitar la venta de Alcoa, la plantilla avilesina urgió ayer una reunión con Parter Capital para tratar con los inversores suizos los "asuntos que hay que resolver". El comité de San Balandrán sostiene que, según el plan del fondo, "sobran cien personas, y eso hay que analizarlo". "La tarifa eléctrica competitiva igual no llega nunca y no se arrancan las series de electrolisis. ¿Qué plan social se aplicará si no sale todo bien? Queremos hablar con el inversor y resolver todo esto", apuntó el portavoz de la plantilla, José Manuel Gómez de la Uz. En una semana finaliza el plazo para finiquitar la venta. Hoy aún está en el aire.

Los representantes de los trabajadores estaban inicialmente convocados mañana a una reunión con Alcoa, que pide a los comités de Avilés y La Coruña su visto bueno para vender a Parter. La multinacional con sede en Pittsburgh comunicó ayer que se retrasa al martes, un día después de que la "marea amarilla" protagonice una nueva manifestación en Madrid, entre el Santiago Bernabéu y la sede del Ministerio de Industria (12.00 horas).

"Quieren que en ese encuentro ratifiquemos el acuerdo, pero la reunión importante es ahora con el inversor, no con Alcoa para que nos chantajee. Queremos conocer los planes de Parter y tener las cosas claras. Nosotros no vamos a decir nada que no refrenden los trabajadores", subrayó De la Uz, que se sumó junto a otros miembros del comité a la décima etapa de la "marcha del aluminio". El grupo, más numeroso que en jornadas anteriores al coincidir en fin de semana, partió a las siete de la mañana de Sanchidrián (Ávila). La etapa, de 21 kilómetros, tuvo como meta Villacastín (Segovia).

Se sumaron a la décima etapa de la "marcha del Aluminio" Nuria Rodríguez, diputada electa de Podemos Asturies y portavoz de la formación, y el también concejal electo Rafael Palacios. "La reivindicación de los trabajadores es más que justa y razonable. Exigen al Gobierno que no se ponga de lado, que no permita que los intereses de Alcoa estén por encima de los intereses de los trabajadores, de Asturias y de Galicia. El del aluminio es un sector estratégico", señaló Rodríguez, que pide al Gobierno de Pedro Sánchez que reciba a los alumineros cuando el lunes lleguen a Madrid. "Hay mucho en juego", dijo.

La alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, pidió ayer "un voto de confianza para Parter" y aseguró que tiene "el compromiso del Gobierno de España" de que el nuevo marco energético, pendiente de aprobación, permitirá garantizar la actividad de la fábrica de aluminio de San Balandrán, todavía en manos de Alcoa, "más allá de dos años".

"Hay una cosa clara. En octubre teníamos sobre la mesa el cierre definitivo de Alcoa. Antes de Navidad, la planta de Avilés se cerraba. Con el trabajo del Gobierno de España, del Principado, de la Xunta, de los Ayuntamientos de Avilés y de La Coruña y la lucha de los trabajadores se consiguió obligar a Alcoa a vender la empresa", afirmó la regidora socialista. Monteserín resumió la que, a su modo de ver, ha sido la evolución sobre el proceso de venta en los últimos seis meses: "Se estableció un itinerario para ese objetivo y todas las partes estaban de acuerdo en el fin: mantener los puestos de trabajo y la actividad industrial. Ese objetivo está conseguido".

Como adelantó LA NUEVA ESPAÑA, Parter y Alcoa alcanzaron un principio de acuerdo la semana pasada tras descartar la multinacional estadounidense la propuesta del fondo alemán Quantum, que solo presentó oferta por la fábrica de Avilés y según Alcoa no cumplía con las garantías financieras. Los alemanes acabaron presentando en la madrugada de este viernes una oferta también para La Coruña, después de llevar al comité de empresa de Avilés a visitar varias de sus fábricas por Europa. No llegó a tenerse en cuenta. "En todo este proceso Parter ha llegado hasta el final y garantiza los puestos de trabajo y la actividad durante dos años. Ahora tenemos dos años para garantizar la continuidad", dijo. Se refirió además a "la difícil decisión que tienen que tomar los trabajadores". "Lo entiendo, es asumir el ERE y el cierre o ratificar el acuerdo con Parter y sé que es difícil. Es la única (oferta) que queda y ha venido aquí porque está interesada", concluyó. La "marcha del aluminio" cubre hoy la etapa Los Ángeles de San Rafael (Segovia)-Collado Villalba (Madrid).