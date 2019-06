Los vecinos de Zeluán denuncian que el colector de la charca está anegado

Los vecinos de Zeluán miran con recelo a la charca, declarada monumento natural por la cantidad de aves migratorias que reposan en ella durante sus largos viajes. Su preocupación nace de las inundaciones que se repiten en la zona desde hace algunos años en tiempo de mareas vivas.

Es la Asociación Enlaze la que señala que, a su modo de ver, el problema está ahora en el colector de dicha charca, el cual, denuncian, "se encuentra anegado", con el riesgo que ello provoca. "Estamos hartos que de los políticos nos prometan cosas y luego no hagan nada", criticó ayer el presidente de esta entidad vecina, Agustín García.

García señaló también varias casas de la pequeña localidad gozoniega, en la frontera con el concejo de Avilés. "Desde que se hizo el saneamiento tienen problemas de inundaciones porque están más bajas que los sumideros que dejaron", asegura el dirigente. "Se quedó en que se iba a tomar algún tipo de medida, pero a día de hoy, nada de nada", prosiguió.

Desde Enlaze, reclaman algo de comprensión. "Cuando se te inunda la casa, es distinto verlo en la tele o oírlo en la radio que vivirlo en primera persona. Es bastante duro. A mí ya me tocó y no se lo recomiendo a nadie", aseveró García. "Son cosas que no cuesta absolutamente nada arreglar hace que te fastidie más", finalizó.

Los problemas en Zeluán con las inundaciones son recurrentes. La zona depende de varias administraciones, lo que dificulta las actuaciones. La última anegación aconteció en 2018, tras unas fuertes lluvias precisamente durante el mes de junio.