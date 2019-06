La "marea amarilla" se manifiesta ante el Ministerio de Industria al grito de "Alcoa traición, Gobierno solución"

La "marea amarilla" se ha manifestado este mediodía ante el Ministerio de Industria al grito de "Alcoa traición, Gobierno solución". Los trabajadores de Alcoa han contado con el apoyo de cientos de personas, entre ellas cerca de 300 asturianos que se han trasladado en cinco autobuses desde el Principado hasta la capital.

El presidente del comité, José Manuel Gómez de la Uz, ha dejado en la sede del PSOE en Ferraz a primera hora de la mañana una de las camisetas de "Alcoa no se cierra", símbolo de la lucha en defensa de la industria aluminera, con destino al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez.

Del Santiago Bernabéu, punto de encuentro para los manifestantes, partió a mediodía una manifestación hasta la sede del Ministerio de Industria, el último kilómetro de la "marcha del aluminio". En la protesta han participado trabajadores de Alcoa, familiares, y representantes sindicales estatales, entre ellos el secretario general de CC OO, Unai Sordo, y los responsables estatales de la Federación de Industria de CCOO, Agustín Martín, y de UGT-FICA, Pedro Hojas.

El presidente del comité de empresa de Avilés, José Manuel Gómez de la Uz, ha dicho al inicio de la protesta que los trabajadores de Alcoa quieren una solución "real y no ficticia" como la que supone la venta de las plantas, ya que en un inicio no suponen empleo activo para la totalidad de las plantillas y dependerá en el futuro de la evolución de los costes eléctricos en España, que, lejos de mejorar, están empeorando.

Reunión con Parter

La plantilla de Alcoa Avilés viene urgiendo en los últimos días una reunión con el único inversor posible para comprar la fábrica, el fondo suizo Parter, porque sostiene que hay "cuestiones que aclarar". Lo han conseguido. En una reunión con el secretario de Industria, Raúl Blanco, se les ha convocado mañana (11.00 horas) a un encuentro con Parter y representantes del Ministerio de Industria.

"El Gobierno siempre ha estado y seguirá estando al lado de los trabajadores", sostienen desde el departamento de Reyes Maroto. El Ministerio de Industria dice contar con "mucha documentación facilitada por Parter que se va a seguir evaluando y aún se recibirá más información". "Irá siendo compartida con los trabajadores", señalan las mismas fuentes.

El presidente del comité de empresa de Avilés ha confirmado la convocatoria a los manifestantes a las puertas del Ministerio: "Mañana tenemos una reunión a las once de la mañana con el inversor, nosotros y el Gobierno. Nos van a explicar su proyecto. A ver cómo son capaces de que todas las personas de Alcoa van a tener trabajo, no empleo". Los representantes sindicales cifran en torno a 150 el número de trabajadores que no tiene tarea asegurada si no se vuelven a arrancar las cubas en las que se fabrica el aluminio primario.

Los comités de Avilés y La Coruña también están citados mañana por la tarde con Alcoa, que espera su visto bueno para finiquitar la venta de sendas fábricas al fondo de inversión Parter Capital.