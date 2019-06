La plantilla de Alcoa: "Queremos trabajo, no soluciones provisionales"

Los trabajadores de Alcoa llevan once días tiñendo las carreteras nacionales de amarillo. Reivindican trabajo, que a su juicio es más que empleo. Hoy llegan a Madrid, punto final de la "marcha del aluminio". "No queremos soluciones provisionales", sentenció el presidente del comité de empresa de la planta avilesina, José Manuel Gómez de la Uz. Y es que entre la plantilla reina el escepticismo tras conocer que Parter y Alcoa alcanzaron un principio de acuerdo la semana pasada tras descartar la multinacional estadounidense la propuesta del fondo alemán Quantum, que solo presentó oferta por la fábrica de Avilés y según Alcoa no cumplía con las garantías financieras. "Tenemos muchas dudas y esperamos que hoy nos las resuelva la ministra de Industria (Reyes Maroto)", avanzó de la Uz.

Los integrantes de la "marcha del aluminio" han mantenido hasta el último momento el ánimo. "Lo que nos falta es esperanza", reconoció De la Uz, que insistió en que en la oferta de Parter deja en el aire el futuro de 150 trabajadores. "Alguien nos tiene que aclarar nuestras dudas, de momento no sabemos nada seguro", advirtió.

De la Uz aplaudió también a los suyos, que en los últimos días han sudado la camiseta amarilla con el lema "Alcoa no se cierra" por tierras asturianas y castellanas en dirección a Madrid. "Hemos acabado una marcha muy importante para nosotros que hemos hecho pese a que muchos agentes sociales dudaron de que se llevara a cabo", sentenció el presidente del comité de empresa. Ayer fue el día de reflexión, la víspera de una jornada intensa que supuestamente se vivirá hoy en Madrid. Los de Alcoa estarán arropados por los suyos y de Avilés está previsto que salgan autobuses de madrugada. La marcha por Madrid saldrá a mediodía del estadio Santiago Bernabéu y llegará al Ministerio de Industria. "Ése es el momento en que queremos que la Ministra de Industria se reúna con nosotros", concluyó de la Uz. En la "marcha del aluminio" de San Balandrán a Madrid han participado alrededor de una decena de trabajadores que en todo momento han contado con el respaldo de los vecinos que se encontraban al paso.