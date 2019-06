La marea amarilla se hace oír en Madrid y Parter aclarará sus planes industriales

Los trabajadores de Alcoa consiguieron ayer, tras una nueva manifestación en Madrid, lo que llevaban reclamando desde que se confirmó que el único inversor que se puede quedar con las fábricas de Avilés y La Coruña es Parter Capital: una reunión en la que se aclare el proyecto industrial de los suizos y qué ocurrirá si en dos años no se ponen de nuevo en marcha las cubas en las que se fabrica el aluminio primario. El anuncio de la reunión puso el broche a la "marcha del aluminio" y a una manifestación en la que participaron en torno a 500 personas, entre ellas cerca de 300 asturianos que se trasladaron a la capital en seis autobuses. Habrá reunión con el inversor tras una protesta en la que en el paseo de La Castellana se oyó el grito de "Alcoa no se cierra" y "Alcoa traición, Gobierno solución".

La manifestación partió a mediodía del Santiago Bernabéu hacia la sede del Ministerio de Industria, el último kilómetro de la "marcha del aluminio". El secretario general de Industria, Raúl Blanco, abrió las puertas a los representantes de los trabajadores y se reunió con José Manuel Gómez De la Uz, presidente del Comité de Avilés; Pedro Hojas, secretario general de Industria de UGT FICA, Agustín Martín Martínez, secretario general de la Federación Estatal de CC OO y Pedro Ayllón, secretario general de Industria de USO.

Blanco les confirmó que se iba a convocar para esta mañana una reunión entre Alcoa, Parter y los sindicatos, en la que también participarán representantes de Industria y en la que se espera que el fondo suizo explique su proyecto industrial. Los sindicatos reiteradamente habían mostrado su disconformidad con el preacuerdo entre Alcoa y Parter para la venta al no conocer suficientemente los términos del mismo. A los trabajadores no les salen las cuentas. Parter no asegura que vaya a rearrancar las cubas sin un precio eléctrico competitivo a dos años vista. En el mejor de los casos, se reactivarían en el segundo semestre de 2020. La plantilla quiere saber, antes de dar su visto bueno a la operación, cómo se ocupará a la plantilla hasta entonces, si habrá prórroga del ERE y qué pasará si las electrolisis no se vuelven a encender.

"Salimos con la esperanza de que el inversor venga de verdad a explicarnos claramente su proyecto industrial para que la gente tenga una ocupación efectiva. El Gobierno se ha comprometido a tutelarlo y eso es muy importante para nosotros. Mañana veremos si podemos decirle a la gente de Avilés y La Coruña que van a tener trabajo, no empleo. Veremos si el proyecto es capaz de generar trabajo al margen de las electrolisis para muchos años", señaló el presidente del comité avilesino. José Manuel Gómez de la Uz afirmó además que "la marcha ha merecido la pena. Vamos a estar movilizándonos siempre porque está innato en nuestros genes y seguiremos así".

"Demandábamos que Parter se sentara con nosotros para que nos explique el plan industrial y lo va a hacer", aseveró Daniel Cuartas, secretario del comité por FICA-UGT. "Queremos saber en qué vamos a trabajar. Esperamos que este no sea uno más de esos casos de los que alardea el Gobierno, como el de Vestas, en el que aseguraron el empleo a unos cuantos trabajadores pero que no trabajan. Queremos trabajar estos 24 meses y saber qué va a pasar si no arrancan las series porque no se ha abaratado el precio de la energía", señaló Alberto Grijalbo , representante de la USO.