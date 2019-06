"No vamos a dejar solos a los trabajadores", dice el secretario de Industria

El secretario general de Industria, Raúl Blanco, lanzó ayer en Madrid un "mensaje de calma y tranquilidad a las familias de los trabajadores" de Alcoa. "El Gobierno ha estado al lado de los trabajadores desde el inicio del proceso y va a seguir estándolo. No los ha dejado solos desde el 23 de octubre (cuando Alcoa anunció el cierre) ni lo va a hacer ahora. Estaremos ahí y también en el futuro para garantizar que los compromisos se cumplan", expuso Blanco a los periodistas mientras la marea amarilla se manifestaba ante el Ministerio de Industria.

El secretario general de la Federación de Industria de CC OO, Agustín Martín, criticó que "la participación de los trabajadores ha sido muy limitada" en el proceso de negociación con los inversores. "Vamos a exigir que esta decisión unilateral de Alcoa conste como tal en la posición de venta a Parter y también exigimos que el Gobierno dé garantías sólidas de que se cumplirán los acuerdos", dijo.

"Queremos un plan social en el que las partes se comprometan más allá de 24 meses y que el Gobierno cumpla que el precio de la energía para la industria electrointensiva bajará de los 40 euros para que haya proyectos de futuro en los que quepa la electrolisis", señaló Raúl Montoya, secretario de Acción Sindical de Industria de USO.

"No decimos que no nos valga Parter, pero lo único que sabemos es que garantiza dos años de continuidad del empleo, no en qué condiciones. Necesitamos garantías de que hay un plan industrial serio", apuntó Juan José García Rodríguez, secretario de política industrial de la UGT de Asturias.