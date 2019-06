Iván Muñiz elabora la "biblia" del Camino de Santiago a su paso por el municipio

El historiador Iván Muñiz ha presentado en el Ayuntamiento de Castrillón el estudio "El Cuaderno Azul. Memoria del Camino de Santiago en el concejo de Castrillón". El estudio, la "biblia" del Camino de Santiago a su paso por el concejo, desgrana en 260 páginas, un modelo de gestión integral de la ruta jacobea.

"El Camino es un medio de comunicación y gestionarlo se parece mucho a normalizar una lengua. Hay alternativas, herencias del pasado, pero hemos de lograr una gramática común", explicó Muñiz. El historiador castrillonense revisa todos los tramos del Camino y los precedentes históricos. "Apliqué un análisis total a través de las fuentes históricas, documentos, arqueología, fotos y planos antiguos. Planteé calificaciones de los tramos según principios patrimoniales como los de autenticidad e integridad", dijo.

"Uno de los tramos que más problemas presentó a la hora de redactar el informe fue el que pasa por Piedras Blancas. No había pruebas suficientes del trazado y tuve que plantearme distintas opciones. He podido identificar datos sobre los caminos que, al menos desde el siglo XVIII, atravesaban el espacio de la futura capital y entroncaban con el Camino Real de la costa".

El historiador es concluyente en el respeto que debe tenerse a la ruta oficial del Camino de Santiago: "El itinerario está plenamente identificado y debe respetarse. Cualquier actividad que vaya en contra de esto o suponga un problema para los peregrinos es un delito patrimonial".

Otra de las novedades es la aplicación del concepto de paisaje cultural. "No quería que los peregrinos caminasen con los ojos puestos en el suelo. Es importante que conozcan el patrimonio y los ambientes que envolvieron a los caminantes del pasado. Por eso, he estudiado y recorrido ramales, vías y tramos que se dirigían a otros espacios y he propuesto el concepto de "rutas históricas", que pueden llevar a los peregrinos, por ejemplo, hasta la iglesia de San Miguel de Quiloño".

Muñiz realiza descripciones y establece diagnósticos sobre el estado del Camino, sus necesidades y los puntos de riesgo. Un apartado novedoso es la asistencia al peregrino. "He analizado los medios con los que se cuenta, tanto aquellos que están operativos como otros que presentan buenas opciones, como fuentes o centros sanitarios. He denominado a algunos enclaves "reposos del peregrino", lugares como el lavadero de La Plata o el antiguo ayuntamiento de Castrillón".