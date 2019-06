Alcoa urge a la plantilla al "sí" a Parter y los sindicatos rechazan dar ellos el paso

La reunión entre los comités de empresa de las fábricas de Alcoa en Avilés y La Coruña y representantes de la multinacional acabó ayer por la noche sin ningún tipo de acuerdo a cuatro días de que expire el plazo para culminar el proceso de venta. La compañía urge a la plantilla el "sí" al fondo suizo Parter Capital -inversor que tiene el visto bueno del Gobierno central, del Principado y la Xunta-, mientras que los sindicatos rechazan que sean los trabajadores quienes tengan que tomar esa decisión. "Seguimos aguantando el chantaje de la multinacional. Nosotros ya hemos dicho que nos valía el acuerdo del 15 de enero", señaló el presidente del comité de empresa de la fábrica de Avilés, José Manuel Gómez de la Uz.

Los sindicalistas se refieren al pacto suscrito con Alcoa, y posteriormente ratificado por los trabajadores en asamblea, en el que la multinacional abrió un plazo de seis meses para vender sendas factorías a cambio de pactar los despidos de no fructificar la operación. Ese periodo culmina en apenas cuatro días, este domingo. El comité incide en que ese acuerdo no dice que la venta tenga que ser ratificada por los trabajadores. "Nos piden que firmemos que lo han hecho bien", protestan. Ese documento recoge que solo hay dos opciones sobre la mesa: Alcoa busca un inversor y vende la empresa y si no se culmina la transacción, la multinacional continúa con la fundición y aplica el plan social con los despidos pactados. "Alcoa encontró inversor y tiene que venderla, punto. El acuerdo es claro: o venta o plan social", sostienen desde el comité.

La multinacional insiste en que el tiempo se agota. "Lamentamos que los representantes de los trabajadores no hayan firmado hoy el apoyo de la adquisición de las plantas por parte de Parter Capital. Necesitamos que el documento esté firmado cuanto antes ya que es un paso necesario para finalizar la transacción el 30 de junio", apuntó una portavoz de la multinacional con sede en Pittsburgh.

El comité europeo (el Euroforum) ya ha emitido su informe sobre el preacuerdo entre Alcoa y Parter. En el documento, cuyo contenido no es vinculante, el comité reconoce que no tiene todas las garantías de que el proyecto de los suizos pueda mantener todo el empleo, ve futuro en la parte del reciclado y complicado que las series de electrolisis vuelvan a arrancar sin una tarifa eléctrica competitiva. En su conclusión, el Euroforum apuesta por garantizar el empleo al menos dos años antes que por el cierre. Aunque con dudas, da un voto de confianza a Parter.

El comité de empresa ha convocado hoy a las 14.00 horas una asamblea con los trabajadores en la que puede pasar de todo. La confusión es máxima a cuatro días de que expire el plazo. Sindicatos y Alcoa se reunirán mañana de nuevo.