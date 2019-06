El concejal de Vox dice que emprenderá acciones legales si no tiene grupo propio

La nueva Corporación castrillonense salida de las elecciones del pasado 26 de mayo celebra esta tarde, a las 17.30 horas, un Pleno extraordinario para determinar tanto la organización municipal como la constitución de los grupos políticos municipales, la dedicación exclusiva al cargo de la alcaldesa, Yasmina Triguero (IU), y las dietas a los concejales, entre otras cuestiones.

El gobierno tripartito de IU, el PSOE y Podemos, que goza de mayoría absoluta, está previsto que apruebe todas las propuestas aunque el PP y Vox ya han mostrado su disgusto. Vox anunció ayer que está dispuesto a ir a los tribunales si no puede formar grupo municipal propio y el PP se queja de que el tripartito permita la presencia del único concejal de Vox en todas las comisiones para así justificar la misma representación a la única edil de Podemos.

La única liberación en la Corporación será la de la alcaldesa, Yasmina Triguero, con un sueldo anual de 44.109,94 euros en el que se incluyen todos los gastos retributivos y las asistencias a plenos y comisiones. En el anterior mandato el sueldo de la Alcaldesa era de 42.397,30 euros anuales. Asimismo, cada concejal, tanto del gobierno como de la oposición, recibirá en concepto de dietas, 180 euros por la asistencia al Pleno y 50 euros por cada comisión municipal, como en el mandato anterior.

Los grupos municipales son: el PP (siete concejales), IU (cinco), el PSOE (cinco) y Ciudadanos (dos), además del grupo mixto formado por Podemos y Vox, con un concejal de cada una de ambas formaciones políticas y con la concejala de Podemos Eva Menéndez como portavoz.

El concejal de Vox, Alberto García Hevia, anunció ayer que emprenderá acciones legales ante la negativa del tripartito a permitirle formar grupo propio. "Sólo se pretende privar ilegalmente a Vox del derecho a constituir grupo propio para perjudicar la democrática representación de todos nuestros votantes", señaló. "Hay una ley de rango superior al Reglamento Orgánico Municipal (ROM) que permite que un concejal pueda formar grupo propio. Además, el tripartito me ha impuesto el portavoz, que será la concejala de Podemos", dijo García Hevia.

La Corporación determinará en el Pleno de esta tarde el número de concejales que compondrá cada comisión municipal. El tripartito propone que sean once o diez mientras que el PP pide nueve. "Lamentamos que Vox haya hecho las veces de colaborador necesario para blanquear una cacicada del tripartito de izquierdas que impondrá en el Pleno, con su mayoría absoluta, una representación en las comisiones injusta radicalmente ya que partidos como Podemos y, de paso, Vox, con un concejal, tendrán un edil cada uno en cada comisión y el PP con siete tendrá tres, y el PSOE e IU con cinco también tendrán tres como el PP en la mitad de comisiones", señaló el portavoz del PP, Eloy Alonso.

"Lo lógico es que las comisiones tuvieran nueve concejales con tres del PP, dos de IU, dos del PSOE, uno de Ciudadanos y uno del grupo mixto (Podemos y Vox). Si hay alguien que se beneficia económicamente de esta decisión injusta son Podemos y Vox, y en menor medida IU y PSOE, no el PP que con nuestra propuesta de nueve concejales por comisión, y no once como aprobará el tripartito de izquierdas, parece que con el apoyo de Vox, el Ayuntamiento se ahorraba esas dos dietas por comisión. Vox y Podemos cobrarán por 14 comisiones cada uno, en lugar de por la mitad cómo era hasta ahora", afirmó. El PP ha solicitado por escrito un informe a la secretaria del Ayuntamiento "por la pérdida de representatividad".

La Junta de Gobierno estará formada por la Alcaldesa y los ediles de IU Laureano López Rivas y Mar González. Por el PSOE estarán Javier González, Angélica González e Iván López. Y Eva Menéndez, por Podemos. Los plenos ordinarios se mantienen el último jueves de mes a las 17.30.