La plantilla de la aluminera de Avilés se niega a pronunciarse sobre la venta a Parter en los términos que exige Alcoa

Ni sí, ni no. Los trabajadores de la fábrica avilesina de Alcoa han decidido esta tarde en una multitudinaria asamblea mantenerse firmes en su decisión de no pronunciarse sobre la pretendida venta de la planta local (y la de La Coruña) al grupo inversor suizo Parter. Alcoa había planteado con carácter imperativo que la plantilla debía ratificar el acuerdo de venta para llevarlo a cabo, pero los trabajadores, en línea con sus representantes sindicales, entienden que no son ellos los que deben "bendecir" la operación de venta, por lo que devuelven la pelota al tejado de Alcoa.

Hasta el momento presente, la postura de la multinacional ha sido plantear la necesidad de que la plantilla ratifique el acuerdo de venta como un todo o nada. En este sentido, la alternativa a la falta de pronunciamiento de la parte social es equivalente, para Alcoa, a la ejecución del plan social acordado en enero: el despido de 210 de los 300 empleados de la planta y la clausura de las líneas de electrolisis (las cubas donde se produce aluminio).

Mañana, los representantes sindicales comunicarán la postura de la plantilla a Alcoa con la esperanza de que reconsidera los términos del acuerdo de venta para obviar la necesidad de que los trabajadores lo tengan que ratificar.