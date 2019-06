"Uno no se va de la Cámara, siempre se es de la Cámara", dice el homenajeado

Paco Menéndez no quería que llegara su turno de intervención. Y parece que los astros se alinearon a su favor: a la hora de debutar su micrófono no funcionaba. Esto le sirvió al expresidente para hacer una confesión pública: "Esto (el acto público de ayer en el edificio de Camposagrado) es lo peor que me ha pasado en la Cámara. En el cuerpo a cuerpo todavía me defiendo, pero en público soy un desastre". Tras un intercambio de micrófonos, habló. Y Menéndez se metió a su público en el bolsillo. Jugaba en casa.

En la actualidad, Menéndez es consejero de varias empresas relacionadas con la fontanería, el bricolaje y la ferretería (Eurodrill, Sumesa y Briconort Baño) así como de la bodega Consejo de la Alta. Ayer el encargado de cerrar el acto fue el presidente de la Cámara de España, José Luis Bonet, que le mostró el agradecimiento del conjunto del órgano cameral por su trabajo. Noguera, a su vez, desveló la primera lección que recibió de Menéndez: "Uno no se va de la Cámara, siempre se es de la Cámara".