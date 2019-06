Un gijonés que "pasó" fotos eróticas de dos menores deberá pagar 2.000 euros

Difundir fotos eróticas sale caro. El gijonés acusado de pedir fotos a menores a cambio de entradas para ver el Sporting y tabaco y luego compartirlas tendrá que pagar una multa de 540 euros e indemnizar a las dos afectadas con 500 y 1.000 euros respectivamente por un delito de "sexting". Así lo ha decretado el Juzgado de lo Penal número 1 de Avilés, que encuentra probado que el procesado, M. C. M., rebotó a una amiga las fotos. No obstante, el juez no considera que éste les ofreciese algo a cambio, como habían denunciado las víctimas. Por otro lado, el tribunal absuelve al encausado de un delito de exhibicionismo y provocación sexual. Pese a que encuentra constatado que el encausado mostró su pene a través de una videollamada a las niñas, sostiene que no se masturbó ni hizo comentarios obscenos.

Según el fallo judicial, se considera probado que en la noche del 27 al 28 de enero de 2018 las dos afectadas y otras dos amigas -una de 11 años, dos de 13 y otra de 16- se encontraban en casa de la abuela de una de ellas en Gozón. También que ese día el acusado, que por entonces tenía 18 años, inició una conversación con ellas a través de Whatsapp, en la que dos de las menores le enviaron de manera voluntaria fotografías eróticas: seis de una de ellas en ropa interior y una séptima de otra con los pechos al aire.

La resolución también ve probado que, posteriormente, esa misma noche, el condenado realizó una videollamada a una de las menores y les mostró su pene sin pedir nada a cambio, ni efectuar comentarios groseros ni realizar ningún acto de naturaleza sexual. Por esto, el juez entiende que no hay delito de exhibicionismo y provocación sexual.

Sin embargo, sí ve delito en unos hechos que tuvieron lugar apenas dos meses después, el 6 de marzo de 2018. Ese fue el día en el que el juez considera constatado que M. C. M. reenvió las siete fotos de las menores a una amiga suya que tenía 16 años por aquel entonces. Si bien no se acreditó que el condenado difundiese las imágenes por el instituto de Luanco, aunque sí es una realidad que éstas fueron vistas por varios alumnos del centro.

En el juicio, celebrado la semana pasada, una de las niñas afectadas aseguro haber padecido acoso escolar tras hacerse públicas las fotos. La sentencia recoge que la niña estuvo cinco días sin ir a clase y que recibió asistencia psicológica en el hospital San Agustín por estos hechos.

Por esto, el juez considera que hay un delito de "sexting", de descubrimiento y revelación de secreto. M. C. M. deberá abonar una multa de 540 euros e indemnizaciones a dos de las menores. A una de ellas 1.000 euros y a otra 500.