Los plenos a las 13.30 horas y el salario de los liberados enfadan al PSOE

El PSOE de Soto del Barco no ha quedado satisfecho con las decisiones tomadas durante el Pleno de organización de la Corporación, que se celebró el miércoles, especialmente en dos aspectos: la hora a la que se celebrarán los plenos y el salario del Alcalde y el concejal liberado de la Candidatura Independiente de Soto del Barco (CISB). "Se ha dictaminado que el horario de los plenos ordinarios sean las 13.30 horas, lo que consideramos un agravio para la conciliación laboral. Si bien es cierto que la ley obliga a las empresas a facilitarnos nuestro trabajo como concejales, hay formas de que las molestias sean menores, por ejemplo, poniendo las sesiones por la tarde", sentencia Omar Suárez, portavoz del Partido Socialista en la Corporación.

"Además, se procede a la liberación del Alcalde con un sueldo excesivo -de 39.924,64 euros- y a la sorpresiva liberación del teniente de alcalde por la cantidad de 25.000 euros, 10.000 más que la última liberación que se había practicado hace diez años", explicó Omar Suárez.

El alcalde, Jaime Menéndez Corrales, ya ha salido al paso de esta queja. "Para empezar, el tope salarial para un alcalde en los municipios de nuestro número de habitantes es de 41.000 euros brutos anuales, pero es que además el sueldo del Regidor fue aprobado por el PSOE hace ocho años y no se ha subido más allá del incremento del IPC en este tiempo", afirmó el Regidor. Además, defiende la liberación de su teniente de alcalde, que no cobrará "más que unos 1.300 euros al mes" y era necesario, "porque en el Ayuntamiento ya no dábamos abasto con todo el trabajo que hay".

Hay otro punto que preocupa a Omar Suárez. "Tampoco estamos totalmente de acuerdo con la composición de las comisiones informativas, ya que no cumplen la proporcionalidad del Pleno", añadió el portavoz del PSOE, que espera "que el CISB escuche a la oposición y no se limite a sacar adelante solamente sus propios proyectos".